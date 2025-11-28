Hulk traiu a esposa? Influenciadora apontada como suposta amante rebate acusações

Após ser acusada como suposta amante do jogador Hulk Paraíba, a influenciadora Vic Nacif apareceu nas mídias sociais para se pronunciar sobre o caso. Em seu breve pronunciamento, ela negou qualquer envolvimento com o atacante do Atlético Mineiro, que é marido de Camila Ângelo, e lamentou a repercussão dos rumores.

"Essa é a última vez que falo sobre isso. Para deixar claro: o Hulk foi colocado no meio de algo que nunca existiu, também, sendo vítima de calúnia através de inverdades. Ele não teve envolvimento com ninguém, não tem história, muito menos verdade nisso. As pessoas precisam parar de criar narrativa e tentar manchar o que é saudável. Assunto encerrado!", escreveu Vic Nacif.

Como surgiram os rumores de romance?

Os boatos e as especulações de romance entre a influencer Vic Nacif e o jogador Hulk Paraíba iniciaram no dia 28 de outubro, ao final da partida de futebol entre Atlético Mineiro e Independiente Del Valle, que ocorreu no Estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, capital mineira. No dia seguinte, ela começou a ser acusada por diversos internautas, com ataques e ameaças, de ter sido o pivô de uma suposta traição do atleta.

Alguns dias depois que os rumores vieram à tona na internet, mais pessoas também passaram a questionar sobre a traição porque uma página de fofoca afirmou que uma torcedora conhecida do clube estava utilizando um colar semelhante ao de Hulk. Segundo a influenciadora, a história toda não passava de uma coincidência e que as pessoas estavam confundindo a ocasião com um romance entre os dois.

Nas mídias sociais, a criadora de conteúdo Vic Nacif ainda comentou mais sobre o episódio de traição que supostamente ela estaria envolvida e criticou a disseminação de fake news na internet. Além disso, ela pediu para que as páginas que compartilham conteúdos de fofoca verifiquem a veracidade dos fatos antes de publicar os conteúdos na web.

