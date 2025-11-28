Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Hulk traiu a esposa? Influenciadora apontada como suposta amante rebate acusações

A influencer digital Vic Nacif afirma que chegou a receber ataques e ameaças das pessoas na internet

Victoria Rodrigues
fonte

A influenciadora negou qualquer tipo de envolvimento com o atleta. (Foto: Reprodução)

Após ser acusada como suposta amante do jogador Hulk Paraíba, a influenciadora Vic Nacif apareceu nas mídias sociais para se pronunciar sobre o caso. Em seu breve pronunciamento, ela negou qualquer envolvimento com o atacante do Atlético Mineiro, que é marido de Camila Ângelo, e lamentou a repercussão dos rumores.

"Essa é a última vez que falo sobre isso. Para deixar claro: o Hulk foi colocado no meio de algo que nunca existiu, também, sendo vítima de calúnia através de inverdades. Ele não teve envolvimento com ninguém, não tem história, muito menos verdade nisso. As pessoas precisam parar de criar narrativa e tentar manchar o que é saudável. Assunto encerrado!", escreveu Vic Nacif.

VEJA MAIS

image Hulk encerra jejum com gol de número 500 e comanda vitória do Atlético-MG sobre o Bahia

image Hulk tem conversa com Sampaoli e celebra homenagem da torcida após fim de jejum no Atlético-MG
Ídolo atleticano passou a ser reserva na equipe mineira

image Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana
O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile.

Como surgiram os rumores de romance?

Os boatos e as especulações de romance entre a influencer Vic Nacif e o jogador Hulk Paraíba iniciaram no dia 28 de outubro, ao final da partida de futebol entre Atlético Mineiro e Independiente Del Valle, que ocorreu no Estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, capital mineira. No dia seguinte, ela começou a ser acusada por diversos internautas, com ataques e ameaças, de ter sido o pivô de uma suposta traição do atleta.

Alguns dias depois que os rumores vieram à tona na internet, mais pessoas também passaram a questionar sobre a traição porque uma página de fofoca afirmou que uma torcedora conhecida do clube estava utilizando um colar semelhante ao de Hulk. Segundo a influenciadora, a história toda não passava de uma coincidência e que as pessoas estavam confundindo a ocasião com um romance entre os dois.

Nas mídias sociais, a criadora de conteúdo Vic Nacif ainda comentou mais sobre o episódio de traição que supostamente ela estaria envolvida e criticou a disseminação de fake news na internet. Além disso, ela pediu para que as páginas que compartilham conteúdos de fofoca verifiquem a veracidade dos fatos antes de publicar os conteúdos na web.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inlfuenciadora

jogador

hulk paraíba

rumores

romance

traição

pronunciamento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda