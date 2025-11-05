Hulk encerra jejum com gol de número 500 e comanda vitória do Atlético-MG sobre o Bahia

O Atlético-MG viveu uma noite especial na Arena MRV. Com o gol de número 500 da carreira de Hulk, o time venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado praticamente encerra o risco de rebaixamento e marca o reencontro do camisa 7 com as redes após um longo período de seca no Brasileirão.

Aos 39 anos, Hulk soma 18 gols em 53 jogos no ano e volta a ser protagonista em um momento decisivo. Com o resultado, o Atlético chega a 40 pontos, abrindo vantagem na luta contra o rebaixamento, enquanto o Bahia permanece com 52 pontos, em quinto lugar, dentro da zona de classificação à Libertadores.

"Faltam palavras. Eu sou muito grato por tudo o que aconteceu na minha vida. Deus sabe o que tive que enfrentar. Criado pelas minhas irmãs, meus pais ralando para não faltar o pão de cada dia. Com 39 anos, chegar a uma marca histórica. Não tinha nem noção. O Brasil é o país do futebol e eu estou entre os 10 que atingiram essa marca", disse o camisa 7 com lágrimas nos olhos.

A partida começou equilibrada, com o Bahia ameaçando em transições rápidas e finalizações de fora da área. Tiago e Michel exigiram boas defesas de Everson, enquanto Cauly criou as jogadas mais perigosas dos visitantes. O Atlético respondeu com movimentação intensa de Hulk, Bernard e Dudu, mas esbarrou na compactação defensiva tricolor durante boa parte do primeiro tempo.

Aos poucos, o time mineiro assumiu o controle do jogo. Guilherme Arana e Alexsander chegaram com perigo em chutes de média distância, e a pressão se transformou em domínio territorial. Mesmo sem grandes defesas de Ronaldo, o Bahia passou a se limitar à marcação e reduziu drasticamente o poder de criação na reta final da etapa inicial.

Logo no início do segundo tempo, o cenário mudou de vez. Kanu foi expulso após puxar Dudu em lance revisto pelo VAR, deixando o Bahia com um a menos. A superioridade numérica abriu espaço para o Atlético impor seu ritmo e transformar posse em volume ofensivo.

Aos 21 minutos, o momento simbólico da noite. Após cruzamento pela esquerda, Hulk bateu duas vezes para vencer Ronaldo e abrir o placar. O gol de número 500 da carreira encerrou um jejum de quatro meses no Brasileirão e foi o 18º do atacante na temporada, coroando sua resiliência em meio a críticas e perda temporária de titularidade.

O feito teve peso emocional. Hulk viveu seu maior período sem marcar desde que chegou ao clube, mas recebeu voto de confiança de Jorge Sampaoli e respondeu em grande estilo. O atacante demonstrou liderança, mobilizou o ataque e deu novo fôlego a um elenco que precisava de referência técnica e mental na reta final.

Com o Bahia desorganizado, o Atlético ampliou aos 30 minutos com um golaço de Igor Gomes. Em cobrança de falta surpreendente, o meia colocou a bola no ângulo esquerdo de Ronaldo, que sequer se mexeu. A jogada mostrou confiança e ousadia, virtudes resgatadas pela equipe após semanas de instabilidade.

Dois minutos depois, Biel fechou a conta. O atacante, ex-jogador do Bahia, recebeu de Rony em contra-ataque e finalizou por baixo das pernas de Ronaldo, consolidando a vitória e aplicando a chamada 'Lei do Ex'. O placar transformou a Arena MRV em festa alvinegra e confirmou o domínio absoluto na segunda etapa.

Na próxima rodada, o Atlético-MG desafia o Sport no sábado, às 16h, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). No mesmo dia, às 18h30, o Bahia visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 BAHIA

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Ruan (Iván Román), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Natanael), Gustavo Scarpa (Igor Gomes) e Bernard (Biel); Dudu (Rony). Técnico: Diogo Alves (auxiliar).

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Iago) e Cauly (Rezende); Ademir (Erick Pulga), Tiago (Willian José) e Michel Araújo (Erick). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Hulk, aos 21, Igor Gomes, aos 30, e Biel, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruan (Atlético); Ronaldo e Tiago (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Kanu (Bahia).

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 1.102.674,50.

PÚBLICO - 25.506 torcedores

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).