Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Nikola Jokic vence duelo com Alperen Sengun e Nuggets batem Rockets na prorrogação pela NBA

A atuação do pivô no triunfo foi coroada com seu 12º "triple-double" na temporada ao anotar 39 pontos

Redação O Liberal com informações da AE

Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets à vitória sobre o Houston Rockets por 128 a 125, na prorrogação, em partida da NBA realizada na Ball Arena, na noite desta segunda-feira. O pivô sérvio alcançou seu 12º triple-double da temporada no confronto.

O sérvio registrou 39 pontos, 15 rebotes e dez assistências, coroando sua atuação de destaque no triunfo do Nuggets. O jogo reuniu duas equipes com atuações consistentes na liga.

Com este resultado, o Denver Nuggets emplacou a quinta vitória consecutiva e mantém a segunda posição na Conferência Oeste. A dedicação da franquia em buscar o resultado positivo até o fim foi um fator.

Destaques de Nuggets e Rockets

Jamal Murray também brilhou pela equipe vencedora, com 35 pontos. No tempo extra, ele foi responsável por seis dos 11 pontos convertidos. Pelo lado do Houston Rockets, Alperen Sengun obteve seu primeiro triple-double da temporada com 33 pontos, dez assistências e dez rebotes, mesmo com a derrota.

O resultado da partida evidenciou a oscilação do Houston Rockets como visitante, que somou sua terceira derrota consecutiva longe de seus domínios.

Outros resultados da rodada da NBA

A rodada da noite desta segunda-feira contou com um total de cinco duelos pela NBA, com placares disputados e prorrogações.

  • Boston Celtics 105 x 112 Detroit Pistons
  • Miami Heat 96 x 106 Toronto Raptors
  • Utah Jazz 140 x 133 Dallas Mavericks
  • Denver Nuggets 128 x 125 Houston Rockets
  • Los Angeles Clippers 103 x 121 Memphis Grizzlies

No duelo entre Jazz e Mavericks, mesmo com 42 pontos de Cooper Flagg, o Dallas Mavericks não conseguiu evitar a derrota em outro jogo que precisou de prorrogação no Delta Center.

Próximo jogo da NBA

  • New York Knicks x San Antonio Spurs
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Nuggets

Rockets

Jokic

Sengun
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

Mais esportes

Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei

Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém.

16.12.25 12h05

MMA Sport Club

Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage

16.12.25 11h51

Futebol

Ansiedade e desgaste na novela azulina

16.12.25 11h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista

Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu

11.12.25 12h33

PREÇO

Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026

Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa

16.12.25 23h17

Futebol

Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos'

A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida

15.12.25 17h36

Mais esportes

Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos

Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025.

16.10.25 12h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda