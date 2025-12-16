Nikola Jokic vence duelo com Alperen Sengun e Nuggets batem Rockets na prorrogação pela NBA A atuação do pivô no triunfo foi coroada com seu 12º "triple-double" na temporada ao anotar 39 pontos Redação O Liberal com informações da AE 16.12.25 8h57 Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets à vitória sobre o Houston Rockets por 128 a 125, na prorrogação, em partida da NBA realizada na Ball Arena, na noite desta segunda-feira. O pivô sérvio alcançou seu 12º triple-double da temporada no confronto. O sérvio registrou 39 pontos, 15 rebotes e dez assistências, coroando sua atuação de destaque no triunfo do Nuggets. O jogo reuniu duas equipes com atuações consistentes na liga. Com este resultado, o Denver Nuggets emplacou a quinta vitória consecutiva e mantém a segunda posição na Conferência Oeste. A dedicação da franquia em buscar o resultado positivo até o fim foi um fator. Destaques de Nuggets e Rockets Jamal Murray também brilhou pela equipe vencedora, com 35 pontos. No tempo extra, ele foi responsável por seis dos 11 pontos convertidos. Pelo lado do Houston Rockets, Alperen Sengun obteve seu primeiro triple-double da temporada com 33 pontos, dez assistências e dez rebotes, mesmo com a derrota. O resultado da partida evidenciou a oscilação do Houston Rockets como visitante, que somou sua terceira derrota consecutiva longe de seus domínios. Outros resultados da rodada da NBA A rodada da noite desta segunda-feira contou com um total de cinco duelos pela NBA, com placares disputados e prorrogações. Boston Celtics 105 x 112 Detroit Pistons Miami Heat 96 x 106 Toronto Raptors Utah Jazz 140 x 133 Dallas Mavericks Denver Nuggets 128 x 125 Houston Rockets Los Angeles Clippers 103 x 121 Memphis Grizzlies No duelo entre Jazz e Mavericks, mesmo com 42 pontos de Cooper Flagg, o Dallas Mavericks não conseguiu evitar a derrota em outro jogo que precisou de prorrogação no Delta Center. Próximo jogo da NBA New York Knicks x San Antonio Spurs Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Nuggets Rockets Jokic Sengun COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21