Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana

O Atlético-MG garantiu baga na final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, ao derrotar o Independiente del Valle, por 3 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte. No primeiro confronto, no Equador, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Com o resultado, o Atlético aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile, que empataram por 2 a 2 no primeiro duelo disputado em Santiago. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta na Argentina. A final da Sul-Americana está programada para 22 de novembro, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco.

Com apoio intenso da torcida que lotou a MRV Arena, o Atlético partiu para o ataque desde o começo do jogo. Alternando jogadas pelos lados, o time do técnico Jorge Sampaoli não demorou para ameaçar a equipe equatoriana. Arana e Junior Alonso tiveram chance para abrir o placar com quatro minutos.

O Del Valle tentou 'travar' o jogo ao praticar muita 'cera', mas o Atlético não desanimou e passou a pressionar na saída de bola. Bernard, aos 17 minutos, recebeu belo passe de Dudu, mas chutou em cima da zaga.

Aos poucos o ritmo do Atlético diminuiu e o Del Valle passou a atuar mais no campo de ataque, mas sem levar perigo. A atitude equatoriana deixou espaços para o Atlético tocar a bola com mais facilidade. Bernard e Dudu foram rápidos na troca de bola e na armação de jogadas.

Aos 35 minutos saiu o primeiro gol, após grande pressão. Foram três finalizações, uma grande defesa de Villar e o gol Arana, que fez explodir a torcida atleticana.

O gol desestruturou o Del Valle. Em nova saída de bola errada dos equatorianos, Dudu roubou a bola no meio de campo, fez grande jogada e tocou com classe para Bernard, que só teve o trabalho de tocar por cima do goleiro Villar para ampliar a vantagem do time brasileiro.

O segundo tempo começou em alta velocidade e sem alteração nas equipes. Fausto Vera arriscou de longe para defesa de Villar, enquanto Arroyo obrigou Everson a fazer boa defesa. Tudo isso em dois minutos.

Um dos destaques da partida, Dudu continuou com muita disposição na etapa final, sempre criando boas jogadas. Aos 11, o atacante quase fez o terceiro em belo chute cruzado, após jogada individual.

Mas aos 18 minutos um 'balde de água fria' caiu em cima do time e da torcida do Atlético. Arroyo acertou forte chute de longe, Everson espalmou para dentro da área e Spinelli foi esperto e rápido para aproveitar o rebote e fazer o primeiro gol do Del Valle.

O jogo ficou dramático. O Del Valle ganhou confiança e foi para cima para tentar o empate. O Atlético recuou, mas foi beneficiado por mais um erro da zaga adversária. Aos 28 minutos, Alonso lançou e a bola acabou limpa para Hulk marcar o terceiro gol atleticano e quebrar um jejum de 15 jogos. Foi o 499º gol do atacante na carreira.

Após um período de apreensão, o clima da MRV Arena foi de euforia. Embalado, o Atlético se mostrou mais próximo do quarto gol do que o Del Valle do segundo. Mas a vitória ficou mesmo em 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE

ATLÉTICO-MG - Everson, Ruan, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes, Fausto Vera (Renzo Saravia) e Bernard (Reinier); Dudu (Biel) e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Villar; Matias Fernández, Carabajal, Schunke e Cortez (Zárate); Mercado (Ibarra), Arroyo (Guagua), Jordy Alcivar e Sornoza (Loor); Hoyos (Yandri Vásquez) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

GOLS - Arana aos 35 e Bernard aos 42 minutos do primeiro tempo. Spinelli aos 18 e Hulk aos 28 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Arroyo, Biel, Everson.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

RENDA - R$ 40.185 torcedores.

PÚBLICO - R$ 2.615.194,30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).