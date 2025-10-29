Hulk tem conversa com Sampaoli e celebra homenagem da torcida após fim de jejum no Atlético-MG Ídolo atleticano passou a ser reserva na equipe mineira Estadão Conteúdo 29.10.25 11h37 Após um período de jejum com as redes adversárias (pouco mais de dois meses), o atacante Hulk, enfim, voltou a sacudir as arquibancadas ao deixar a sua marca na vitória de 3 a 1 do Atlético-MG sobre o Independiente Del Valle, nesta terça-feira, em jogo que garantiu a equipe na final da Copa Sul-Americana. Homenageado pela torcida com um cântico após assinalar o seu gol, o camisa 7 revelou que teve uma conversa reservada com o técnico Jorge Sampaoli sobre o seu futuro. VEJA MAIS Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile. As quinze partidas que passou em branco contribuíram para dar ao astro a condição de reserva no time atleticano. Após a partida, em que mais uma vez iniciou no banco, o atleta comentou sobre o papo que teve com o treinador. "Tivemos uma conversa que não quero compartilhar porque vou expor coisas que não são necessárias. O momento é do grupo e respeito demais essa instituição e essa camisa. Existe a hierarquia e quem manda é o treinador", afirmou o atleta em entrevista coletiva. Em meio às especulações sobre o seu futuro e uma possível saída, o atacante deixou a situação em aberto. Os números, porém, ainda colocam o jogador em destaque levando em conta o elenco atual. Em 51 partidas, ele foi às redes em 17 oportunidades e ainda deu cinco assistências. "Não sabemos o dia de amanhã no futebol e procuro me cuidar. Eu me dedico para continuar em alto nível e enquanto estiver rendendo, estarei ali. É desfrutar o momento", afirmou. Ainda sob a euforia de ter voltado a marcar, o atual reserva de Dudu e Rony no ataque atleticano comentou sobre o novo canto da torcida em sua homenagem: "Hulk Paraíba, nós gostamos de você". O grito tem como referência a música composta por Jorge Ben Jor feita para homenagear o atacante flamenguista Fio Maravilha, que atuou na equipe carioca entre 1965 e 1973. "Já deu para decorar. É uma música que nos joga para cima. O pessoal estava brincando e cantando no vestiário. Espero fazer mais gols e ouvir mais vezes. Sou muito grato por esse carinho", afirmou Hulk. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Hulk Sampaoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México 29.10.25 9h35 VÔLEI FIVB divulga calendário do Mundial de Clubes de Vôlei 2025 em Belém; confira Principal competição do esporte acontecerá no Mangueirinho entre os dias 16 e 21 de dezembro 28.10.25 21h21 SÉRIE B Paysandu é azarão contra o Atlético-GO em partida decisiva pela Série B Equipe goiana tem 44,9% de chances de vitória, enquanto o Papão, lanterna da Série B, soma apenas 17,9% e precisa vencer para seguir vivo 28.10.25 17h37 FUTEBOL Apade intensifica preparação e terá jogos em Belém na Superliga B de vôlei Única equipe do Norte na competição, Apade quer o acesso à elite do vôlei nacional nesta temporada 28.10.25 17h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46 Futebol Árbitras paraenses são escaladas para jogo da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 Gleika Pinheiro e Elaine Melo estarão em campo para compor a equipe de arbitragem do duelo contra o México 29.10.25 9h35