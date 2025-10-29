Hulk tem conversa com Sampaoli e celebra homenagem da torcida após fim de jejum no Atlético-MG

Após um período de jejum com as redes adversárias (pouco mais de dois meses), o atacante Hulk, enfim, voltou a sacudir as arquibancadas ao deixar a sua marca na vitória de 3 a 1 do Atlético-MG sobre o Independiente Del Valle, nesta terça-feira, em jogo que garantiu a equipe na final da Copa Sul-Americana. Homenageado pela torcida com um cântico após assinalar o seu gol, o camisa 7 revelou que teve uma conversa reservada com o técnico Jorge Sampaoli sobre o seu futuro.

As quinze partidas que passou em branco contribuíram para dar ao astro a condição de reserva no time atleticano. Após a partida, em que mais uma vez iniciou no banco, o atleta comentou sobre o papo que teve com o treinador.

"Tivemos uma conversa que não quero compartilhar porque vou expor coisas que não são necessárias. O momento é do grupo e respeito demais essa instituição e essa camisa. Existe a hierarquia e quem manda é o treinador", afirmou o atleta em entrevista coletiva.

Em meio às especulações sobre o seu futuro e uma possível saída, o atacante deixou a situação em aberto. Os números, porém, ainda colocam o jogador em destaque levando em conta o elenco atual. Em 51 partidas, ele foi às redes em 17 oportunidades e ainda deu cinco assistências.

"Não sabemos o dia de amanhã no futebol e procuro me cuidar. Eu me dedico para continuar em alto nível e enquanto estiver rendendo, estarei ali. É desfrutar o momento", afirmou.

Ainda sob a euforia de ter voltado a marcar, o atual reserva de Dudu e Rony no ataque atleticano comentou sobre o novo canto da torcida em sua homenagem: "Hulk Paraíba, nós gostamos de você". O grito tem como referência a música composta por Jorge Ben Jor feita para homenagear o atacante flamenguista Fio Maravilha, que atuou na equipe carioca entre 1965 e 1973.

"Já deu para decorar. É uma música que nos joga para cima. O pessoal estava brincando e cantando no vestiário. Espero fazer mais gols e ouvir mais vezes. Sou muito grato por esse carinho", afirmou Hulk.