Mais de 7 mil pessoas morreram no Irã em repressão a protestos, diz grupo de ativistas

Um grupo de ativistas baseado nos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (12) que 7.002 pessoas morreram em decorrência da repressão aos protestos no Irã, no mês passado. O regime iraniano, por sua vez, afirma que 3.117 pessoas morreram nas manifestações.

A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, responsável pelo balanço, conta com uma rede de colaboradores no Irã para confirmar os registros de óbitos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira, 11, que vai insistir em negociar um acordo nuclear com o Irã, a despeito da oposição do primeiro-ministro do Irã, Benjamin Netanyahu. Os dois se encontraram na Casa Branca na quarta-feira. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.