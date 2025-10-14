Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Projeto de CNH mais acessível pode economizar até quatro meses de trabalho dos paraenses; entenda

No Pará, o valor da CNH A+B é de R$ 1.750 e a renda média per capita fica em R$ 2.484

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de Carteira Nacional de Habilitação. (Divulgação)

O projeto do Ministério dos Transportes de tornar mais acessível tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode economizar quatro meses de trabalho dos paraenses. É o que aponta o cálculo da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que se baseia em critério de referência utilizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em estudos sobre o endividamento das famílias no Brasil.

Segundo a Febraban, comprometer cerca de 30% da renda mensal com um objetivo específico – como pagar uma dívida ou financiar um bem – é o limite considerado saudável para manter o orçamento equilibrado. Acima disso, a situação financeira pode ficar mais apertada e aumentar o risco de inadimplência.

No Pará, o valor da CNH A+B é de R$ 1.750 e a renda média per capita fica em R$ 2.484. Comprometendo-se 30% dessa renda, tem-se R$ 745,20 por mês para juntar até conseguir dar entrada no processo de obtenção da habilitação. Dessa forma, um paraense levaria 4,34 meses para conseguir o dinheiro necessário.

O cálculo reflete não somente o esforço que os brasileiros têm que fazer para conseguir a primeira habilitação, mas a desigualdade regional. O Distrito Federal, por exemplo, lidera tanto em renda média per capita (R$ 3.444) quanto em número de condutores habilitados, com aproximadamente 5 mil por 10 mil habitantes, além de exigir menos tempo de comprometimento do orçamento para o processo, cerca de 2 meses.

Já estados do Norte e Nordeste, como Maranhão, Piauí e Amazonas, registram os menores números de habilitados, entre 1 mil e 2 mil a cada 10 mil habitantes, têm renda média inferior a R$ 1,5 mil e maior tempo para conseguir pagar a CNH.

O processo atual para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pode superar R$ 4,4 mil e leva quase um ano para ser concluído, o que empurra inúmeros brasileiros para um cenário excludente e perigoso: atualmente, 20 milhões de pessoas dirigem sem CNH. O projeto do Governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes, busca exatamente isso: reduzir desigualdades e ampliar o acesso à habilitação, com uma redução de até 80% no custo para obtenção da carteira nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio).

Hoje, a maior parte do que o candidato gasta para obter o documento – cerca de 80% do total do valor – corresponde às aulas oferecidas pelas autoescolas. Com o novo modelo, o cidadão terá a liberdade de escolher onde e como fazer essas aulas preparatórias, que poderão ser realizadas tanto nas autoescolas quanto em curso teórico oferecido gratuitamente pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A parte prática poderá ser feita com instrutores autônomos devidamente credenciados pelos Detrans, porém não haverá obrigatoriedade de carga horária mínima, como ocorre atualmente.

Toda a população, o setor produtivo e as entidades envolvidas podem contribuir com sugestões para a construção do projeto pela plataforma Participa + Brasil. O prazo se encerra no dia 2 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

projeto de cnh

mais acessível

economizar

quatro meses

trabalho

paraenses
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

POLÍCIA

Carga de madeira de mais de R$ 43 mil é apreendida em Cachoeira do Piriá

Por causa dos indícios de irregularidade, a nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 9.322,24

13.10.25 8h35

FÉ CATÓLICA

Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?

Além da capital paraense, a romaria também é realizada em outros municípios, como Vigia, Bragança, Cametá e Soure

12.10.25 5h00

TRATAMENTO

Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol; veja mais

A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

11.10.25 19h50

MAIS LIDAS EM PARÁ

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

PSS

Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes

Concurso público tem inscrições gratuitas para contratação temporária em diversas áreas, como Saúde, Administração, Obras, Educação e outras secretarias municipais

13.10.25 22h18

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

LEI

Táxi-lotação intermunicipal: saiba o que é e o que muda com nova regulamentação no Pará

Nova lei garante segurança jurídica, fiscalização e ampliação do transporte em veículos de pequeno porte para rotas de até 250 km em todo o Estado

13.10.25 21h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda