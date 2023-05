Bolsonaro diz que vai processar Lula: 'Tenho certeza que a Justiça fará a sua parte'; vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em um vídeo publicado nas suas redes sociais, que entrará com duas ações - na área cível e criminal - contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por suas recentes declarações sobre mortes na covid durante a gestão passada e sobre patrimônio de seu antecessor no Estados Unidos.

Na gravação, Bolsonaro argumenta que Lula tem afirmado que "das 700 milhões de mortes registradas no Brasil pela covid-19, 300 mihões seriam de responsabilidade do ex-presidente. “São números absurdos, mas que atingem a minha honra”, declarou Bolsonaro.

As declarações foram dadas por Lula durante um evento em Salvador, nesta semana. No dia 28 de março deste ano, o Ministério da Saúde contabilizou 700 mil mortes causadas pela doença, mas o presidente, num deslize, acabou falando "milhões" ao se referir às 300 mil vítimas que a atual gestão afirma que morreram por culpa do governo passado.

Bolsonaro também pretende processar Lula por declarações envolvendo o seu patrimônio nos EUA. "Diz que tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões em nome de assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade sem ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a Justiça fará a sua".