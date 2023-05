'Está dentro de casa, com o rabinho preso', diz Lula sobre Bolsonaro; veja o vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (12), durante o lançamento do programa de ampliação do ensino em tempo integral, em Fortaleza, no Ceará. Sem citar nominalmente o político do PL, o petista se referiu várias vezes à gestão anterior e ao ex-chefe do Executivo, usando frases como “essa coisa que governou o país” e "veio a praga de gafanhoto".

Lula afirmou que o Brasil era "o país com mais esperança", chegando ao posto de 6ª economia do mundo. "E veio a praga de gafanhoto e transformou o país num lugar muito ruim. Porque ele destilou ódio, fez com que irmão brigasse com irmão e pai brigasse com filho, fez com que pessoas nem se encontrassem mais na época de Natal”, declarou, durante o discurso.

“Ele dizia que era um governo honesto, combatendo corrupção. Nós vamos ver o que é a corrupção agora, com a turma dele. Vamos ver agora”, continou, se referindo às investigações da Polícia Federal contra o ex-presidente. “Agora, está dentro de casa, com o rabinho preso, prestando depoimentos. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo”, disse o petista.

“Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República, com uma pandemia matando 700 mil pessoas, ele falsificou seu cartão de vacina. Não é possível, gente, não é possível”, declarou o presidente.