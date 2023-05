TSE multa Flávio Bolsonaro em R$ 5 mil por fake news contra Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi multado em R$ 5 mil pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por acusação de fake News contra o presidente Lula.

O senador e o vereador de Cascavel (PR) Rômulo Quintino divulgaram em suas redes sociais que o presidente teria dito a seguinte frase: “Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim”.

O Partido dos Trabalhadores acionou a Justiça Eleitoral com argumento de que os dois teriam atuado para disseminar mentira. A Procuradoria Geral Eleitoral afirmou que a ação do PT não indicou quando de fato as postagens foram divulgadas.

As defesas de Flávio e do vereador alegaram ao TSE que as mensagens foram imediatamente retiradas do ar assim que suspeitaram da fraude.

A relatora do caso, Maria Claudia Bucchianeri, rejeitou a ação sob entendimento de que não havia uma relação com as eleições, especialmente pela distância entre o fato e o período eleitoral. O caso foi levado a julgamento no plenário virtual.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, abriu divergência e votou para aplicar a multa a Flávio Bolsonaro e Quintino por propaganda eleitoral negativa, com determinação de remoção imediata do conteúdo.

A posição do ministro foi seguida pela maioria do plenário do TSE.