PF recupera mapa das eleições apagado do celular da ex-diretora do Ministério da Justiça

Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça apagou do celular uma mensagem com o mapa de votação do primeiro turno das eleições do ano passado.

O documento foi enviado ao então ministro da Justiça, Anderson Torres, e mostrava as cidades onde Lula (PT) teve mais votos que Bolsonaro (PL), no primeiro turno das eleições.

Fontes da Polícia Federal (PF) ouvidas pela CNN confirmaram que o arquivo, que é foco de investigação, foi recuperado pela nuvem do celular. Uma viagem de Torres à Bahia, já em posse do mapa eleitoral, também está sob investigação.

A ida ao Nordeste ocorreu cinco dias antes do segundo turno das eleições presidenciais.

A mensagem, segundo informações, continha os locais de votação que registravam vantagem para Lula, em especial nas cidades da Bahia, estado com 11,5 milhões de eleitores.

Conforme revelado CNN nesta semana, Torres viajou em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para se reunir com o chefe da PF na Bahia e teria pedido apoio nos bloqueios que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faria em estradas. A PF, no entanto, não participou da operação.

A ex-diretora de inteligência disse em depoimento à PF, há duas semanas, que fez o mapa de votação a pedido de Torres, enquanto ministro da Justiça.

O ex-secretário de Operações Integradas do MJ Alfredo Carrijo também prestou depoimento no caso e afirmou que o mapa foi construído com base em um levantamento de cidades com votação expressiva.