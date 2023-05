Vice-líder do governo na Câmara é ex-defensor de Bolsonaro

O deputado Marreca Filho (Patriota-MA) foi nomeado como vice-líder do governo Lula na Câmara. Esta função também foi ocupada por ele durante quase todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Marreca Filho ocupou o posto na Casa no período de 30 de setembro de 2020 até o final da gestão de Bolsonaro. Apesar de vice-líder de Bolsonaro, o deputado chegou a ser alvo de bolsonaristas após ter votado contra a PEC que instituía o voto impresso no Brasil.

No governo Lula, o deputado votou alinhado ao Palácio do Planalto até agora. Na semana passada, por exemplo, votou para manter o decreto de Lula que fez mudanças no Marco do Saneamento.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Fabiana Batista)