'Para governar um Estado e um país, tem que governar com coração de mãe', diz Lula

Justiça Eleitoral

Eleitores em dívida com a Justiça Eleitoral podem emitir a Guia de Recolhimento da União e pagar as multas pela internet.



Salário-maternidade

O INSS promove mutirão para analisar 45 mil requerimentos do benefício solicitados há mais de trinta dias.

(J. Bosco)

"Para governar um Estado e um país, tem que governar com coração de mãe.”

Presidente Lula, em vídeo divulgado ontem, nas redes sociais, em homenagem pelo Dia das Mães.

SACADAS

PRÉDIO

O edifício Cristo Rei, onde 13 sacadas desabaram no último sábado, continua interditado, seguindo protocolo de segurança, adotado até que os bombeiros façam novos testes de resistência dos materiais para, possivelmente, marcar a demolição das demais sacadas, medida que a avaliação preliminar demonstrou ser necessária. Esses testes devem ser feitos ainda nesta semana. Embora a engenheira Adriana Falconeri, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PA), tenha feito uma visita rápida ao local e informado que não havia obra no prédio, fonte da coluna diz que é importante investigar a fundo a versão de vários moradores de que havia entulho de uma obra no 13º andar, acumulado para ser retirado de uma só vez, o que pode ter sobrecarregado a estrutura. Alguns moradores afirmam que por não ser licenciada, o Crea não foi informado da obra.



INVESTIGAÇÃO



Para a fonte especializada, se a antiguidade do prédio for considerada como único fator causador do acidente, há de se fiscalizar, com urgência, os muitos prédios antigos existentes em Belém que usam as estruturas conhecidas tecnicamente como “lajes em balanço”. A fonte diz que, no caso do Cristo Rei, construído pela extinta construtora Guajará, os engenheiros responsáveis pela obra - Luiz Leite e Célio Lobato - eram calculistas muito bem conceituados à época da construção. Em novo contato, o Crea informou que vários especialistas já foram acionados para iniciar a investigação nesta segunda-feira.



LUXUOSO



Construído há cerca de 30 anos, o edifício Cristo Rei já foi um dos mais luxuosos da capital. Ele tem apartamentos com 360 metros quadrados e quatro suítes. Hoje, com a migração da classe média alta para prédios mais modernos em áreas que têm vista para a baía, construções como o Cristo Rei passaram a sofrer desvalorização.



PREJUÍZOS



Mesmo assim, no mercado, um apartamento no edifício Cristo Rei não era encontrado por menos de R$ 900 mil. Já o aluguel ficava na casa dos R$ 5 mil mensais. Passado o susto da queda das sacadas, é hora de contabilizar os prejuízos. A avaliação geral é de que o acidente vai causar grande desvalorização dos imóveis, mas, por enquanto, moradores ainda comemoram o fato de que, apesar da gravidade do ocorrido, não houve vítimas.

ADOÇÃO

CAMPANHA



A Vara da Infância de Belém lança hoje campanha alusiva ao Dia Nacional da Adoção, que será comemorado em 25 de maio. A ação faz parte do projeto “Sonho de Criança”, idealizado pela juíza titular da Vara, Rubilene Silva do Rosário. Nesta segunda-feira, os shoppings de Belém receberão equipes do Comissariado da Infância e Juventude para dar informações sobre como funciona o processo de adoção.



NÚMEROS



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estima que o Estado do Pará tenha oitenta crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, sendo 52,5% do sexo masculino e 47,5% do sexo feminino; 76,3% dessas crianças são pardas, 17,5% são negras e 6,3% são brancas.



IDADES



Das 80 crianças e adolescentes, dez têm até 2 anos; duas têm de 2 a 4 anos; cinco têm de 4 a 6 anos; sete estão na faixa de 6 a 8 anos; seis têm entre 8 e 10 anos; 15 estão com idade entre 10 e 12 anos, nove estão na faixa de 12 a 14 anos; dez têm de 14 a 16 anos e 16 estão com mais de 16 anos.



PRETENDENTES



Na outra ponta, o Pará tem 378 pretendentes à adoção. A conta não fecha porque muitos futuros pais e mães preferem adotar bebês. Crianças pretas também têm mais dificuldade para encontrar um novo lar.



PERFIS



Segundo as estatísticas do Tribunal de Justiça do Pará, dos 378 pretendentes, 107 aceitam crianças até 2 anos; 124 aceitam de 2 a 4 anos; 94 querem de 4 a 6 anos; 33 desejam de 6 a 8 anos; sete querem de 8 a 10 anos; seis preferem crianças e adolescentes de 10 a 12 anos; um quer adolescentes de 12 a 14 anos; dois querem de 14 a 16 anos e apenas quatro aceitariam maiores de 16 anos.

EM POUCAS LINHAS

► O governo do vizinho Estado do Amapá decretou, no sábado, situação de emergência de saúde pública após um surto de síndromes respiratórias agudas graves, especialmente em crianças. Todas as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas da rede pública em Macapá estão ocupadas. Os dados oficiais apontaram que até a tarde de sábado, 162 crianças estavam internadas com síndromes respiratórias agudas graves e, destas, 29 estavam entubadas. A falta de cobertura vacinal é apontada como um dos fatores para o aumento das síndromes gripais. No Amapá, apenas 16% das crianças foram vacinadas.

► A grave situação do Amapá fez acionar o alerta em todo o País. A ordem do Ministério da Saúde é ampliar a campanha para toda a população acima de seis meses de idade. Em Belém, a oferta da vacina contra a influenza estará liberada para esse público a partir de hoje, nas unidades municipais de saúde, nos shoppings e instituições de ensino superior.

► Motoristas de aplicativos prometem para hoje uma paralisação em todo o Brasil. As informações são de que eles desligarão os celulares por 24 horas. A categoria reivindica aumento no valor repassado pelas operadoras para os motoristas. A paralisação está sendo organizada pela Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil (Fembrapp) e Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp). Embora as duas entidades estimem que a paralisação vai atingir 70% dos profissionais da categoria em todo o País, em Belém, muitos motoristas afirmaram que não haviam sido informados sobre o movimento.

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região passará por Correição Ordinária na semana de 12 a 16 de junho. A equipe, coordenada pela ministra do Trabalho Dora Maria da Costa, corregedora-geral, chegará a Belém na tarde do dia 11.