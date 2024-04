Sonda flagra manchas em forma de 'aranha' sob o gelo de marte; confira

A sonda Trace Gas Orbiter (TGO), da Agência Espacial Europeia (ESA) flagrou manchas debaixo do gelo marciano que lembram "aranhas" na região polar sul do planeta vermelho. As manchas não eram aracnídeos, como visualmente era visto, nas características escuras que se formavam quando o sol da primavera marciana incidia sobre camadas congeladas de dióxido de carbono (CO2) depositadas no inverno.

Segue o post da agência:



Como são formadas as manchas escuras sob o gelo de marte?

O sol transforma em gás o gelo de CO2 na parte inferior da camada. Esse gás posteriormente se acumula e rompe placas de gelo sobrejacentes. Então, ele se liberta e arrasta o material escuro para a superfície, criando pontos escuros de 45 metros até 1 km de diâmetro de espessura.

Cidade "Inca" em Marte?

Outra foto tirada também, pela Mars Express, da ESO, também mostra as manchas escuras — embora desta vez não pareçam "aranhas" — em colinas imponentes e planaltos extensos. A foto foi tirada nos arredores de uma parte de Marte apelidada de "cidade inca".

O nome foi dado por conta da formação de rede linear, quase geométrica de cumes, fazendo uma analogia direta com as ruínas incas, disse a Agência Espacial Europeia. Veja!

Os cientistas ainda não sabem como essa "cidade" se formou em Marte. É possível que as dunas tenham virado pedra ao longo do tempo ou talvez materiais de magma, ou areia.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)