Pescadores flagram tubarão sendo engolido por peixe gigante; vídeo

Em uma reviravolta surpreendente da cadeia alimentar marinha foi flagrada por pescadores. Isso porque a tripulação de um barco de pesca conseguiu registrar o momento em que um tubarão é devorado por uma garoupa, um peixe gigante de aproximadamente 500 kg. O incidente ocorreu em 2021 na região da Flórida, Estados Unidos, mas o vídeo só recentemente se tornou viral.

O barco, sob o comando do capitão John Brossard, partiu da cidade de Goodland em direção aos Everglades, conforme relatado por Brossard ao portal The Mirror. A intenção inicial era capturar em vídeo as atividades de pesca da tripulação, porém, acabaram registrando o ataque de uma verdadeira "criatura marinha monstruosa", capaz de devorar até mesmo um dos seres mais temidos dos oceanos.

"Estávamos pescando tubarões quando, de repente, duas ou três garoupas começaram a nadar sob o barco. Ficamos incrédulos, pensando: 'Nossa, é inacreditável! Algo vai comer um tubarão e é maior do que um tubarão'", relatou o capitão Brossard ao Mirror. Assista!

