Restos mortais de turista russo são encontrados dentro de tubarão após ataque fatal

Os restos mortais de Vladimir Popov, um jovem russo de 24 anos, foram descobertos dentro de um tubarão-tigre na última semana, após o ataque fatal ocorrido em Hurghada, no Egito, no Mar Vermelho. Logo após o incidente, banhistas conseguiram capturar e matar o animal, confirmando posteriormente sua identificação como um tubarão-tigre. Segundo a agência de notícias Al Arabiya, especialistas realizaram uma dissecção do animal, durante a qual encontraram os restos mortais do jovem russo no intestino do tubarão.

VEJA MAIS

Imagens divulgadas na internet mostram o desespero de Vladimir enquanto ele luta para se defender. Em poucos segundos, a água ao redor se torna manchada de sangue, enquanto o jovem tenta nadar, sendo repetidamente atacado pelo tubarão, até desaparecer.

Relembre o caso

No dia 8 de junho, o homem foi atacado por um tubarão-tigre e acabou sendo devorado vivo. Testemunhas registraram o momento em que o animal investe contra o jovem russo.

De acordo com o relato do pai da vítima, Yury Popov, o ataque durou cerca de 20 segundos. O incidente ocorreu às 15h, horário local (9h em Brasília), conforme informações divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente do Egito.

Embora os ataques de tubarão sejam raros nas áreas costeiras do Mar Vermelho, dois incidentes fatais envolvendo mulheres europeias ocorreram em Hurghada no ano de 2022, com poucos dias de diferença. A região é conhecida por abrigar destinos de praia renomados e é popular entre os turistas europeus, que frequentam os diversos resorts oferecidos.