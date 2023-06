Pai de jovem morto em ataque de tubarão fala sobre tragédia: 'destino maligno'

O pai do jovem morto durante ataque de um tubarão-tigre, nesta quinta-feira (8), falou com a imprensa internacional sobre a tragédia. Yury Popov descreveu o momento como angustiante. O filho, Vladimir Popov, de 23 anos, de nacionalidade russa, estava em uma praia no resort egípcio de Hurghada, localizado às margens do Mar Vermelho, quando foi atacado pelo animal.

De acordo com o pai, o incidente foi muito rápido, durou em torno de 20 segundos. Nas imagens chocantes que circulam nas redes sociais é possível ouvir o jovem gritando "papai". Yury também revelou que, naquele momento, não havia nenhum familiar por perto para prestar auxílio.

Durante o diálogo com a imprensa, Yury desabafou: "Que tipo de ajuda você pode dar? Esse triturador de carne aconteceu em apenas 20 segundos. Ele foi simplesmente arrastado para baixo d'água." Em seguida acrescentou: "É uma coincidência absolutamente ridícula, pois essa é uma praia segura. Há navios e iates ao redor. Isso nunca aconteceu aqui. Normalmente esses ataques ocorrem em praias selvagens. Parece ser algum tipo de destino maligno", reforça.

De acordo com as autoridades locais, a natação, o mergulho e outras atividades aquáticas foram proibidas nas áreas próximas ao local do ataque. Além disso, uma equipe do Ministério do Meio Ambiente do Egito, em colaboração com outros profissionais, conseguiu capturar o animal.