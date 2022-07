Duas turistas são mortas após serem atacadas por tubarão no Egito

Duas turistas foram vítimas de ataque de tubarão na costa egípcia e vieram a morrer nesta semana. A informação foi confirmada pelo Ministério do Meio Ambiente do Egito e os ministérios das Relações Exteriores da Áustria e da Romênia, países de origem das vítimas.

"Duas mulheres foram atacadas por um tubarão quando nadavam na região de Sahel Hashish, ao sul de Hurghada", disse o Ministério do Meio Ambiente do Egito neste domingo (3).

Sobre a vítima austríaca, a agência de notícias APA disse que ela passava férias no Egito. O Ministério das Relações Exteriores da Áustria confirmou à AFP. Sem mais detalhes, o governo declarou: "a morte de uma cidadã do país no Egito".

Já a chancelaria romena, confirmou neste domingo à AFP a "morte de uma cidadã romena", "aparentemente" causada por um "ataque de tubarão" em frente à costa de Hurghada.

O governador da região do mar Vermelho, Amr Hanafi, ordenou, na última sexta-feira (1º), o fechamento de praias por três dias depois que "uma turista austríaca teve seu braço arrancado, provavelmente em um ataque de tubarão".

Ataques de tubarões são incomuns na área autorizada para banho no mar vermelho.