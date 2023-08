Marinho marca no último lance, Fortaleza passa pelo Libertad e avança na Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira (8), o Fortaleza garantiu seu lugar nas quartas de final da Copa Sul-Americana com um empate de 1 a 1 frente ao Libertad, em jogo disputado na Arena Castelão. O resultado, alcançado com gol de falta aos 45 minutos do segundo tempo, tornou Marinho o protagonista da noite.

O Jogo

A batalha na Arena Castelão começou com o Libertad mostrando sua determinação, buscando o resultado. Barboza chegou a balançar as redes do Fortaleza, porém, a tecnologia VAR interveio para anular o gol. A persistência do Libertad encontrou recompensa quando Espinoza acertou um potente arremate de fora da área, marcando o primeiro gol da partida: 1 a 0.

Na segunda metade do duelo, Zé Welison deu o primeiro susto, fazendo a bola balançar o travessão. No entanto, o Libertad não se intimidou e respondeu imediatamente. Villalba cabeceou, quase ampliando a vantagem. Porém, a estrela de Marinho brilhou mais forte ao cobrar com maestria uma falta, concedendo ao Fortaleza o empate e a classificação: 1 a 1.

Próximos Passos

Na próxima etapa da jornada, o Fortaleza irá enfrentar o vencedor do confronto entre América-MG e Bragantino, que ocorre nesta quinta-feira (10). Além disso, o Leão terá um encontro desafiador com o Santos no domingo, às 18h30, na Arena Castelão, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.