Águia visita Atlético-CE precisando da vitória para avançar às oitavas de final da Série D

Agora é decisão! Neste domingo (6), o Águia de Marabá enfrenta o Atlético-CE, pelo duelo de volta da segunda fase da Série D do Brasileirão. A partida, marcada para começar às 15h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pode significar para o perdedor o fim do calendário de jogos nesta temporada.

Isso ocorre porque tanto Águia quanto Atlético-CE não tem mais competições para disputar no segundo semestre. A equipe cearense até disputou um torneio em paralelo à Série D, a Copa Fares Lopes, mas foi eliminado ainda na primeira fase. Já o Azulão teve os torneios disputados - Parazão, Copa do Brasil e Brasileirão - concentrados no primeiro semestre.

Dessa forma, o eliminado no duelo entre paraenses e cearenses só voltará a jogar uma partida oficial no próximo ano. Isso significa uma folga do elenco profissional de mais de cinco meses.

Panorama

Como o jogo de ida, disputado no Zinho Oliveira, casa do Águia, terminou empatado em 1 a 1, o vencedor do jogo de volta estará classificado à próxima fase do torneio. Em caso de novo empate, o clube que disputará as oitavas de final será definido em disputa de pênaltis. Vale destacar que, para torneios nacionais, a CBF não utiliza o gol marcado fora de casa como critério de desempate.

As equipes

Por mais que o futuro na Série D seja incerto, o Águia se reforçou para a disputa do jogo de volta da segunda fase. Na última semana, o Azulão contratou dois jogadores, o meia Rafael Vila, ex-Sampaio Corrêa, e do atacante Vinícius Baiano, que estava no Passo Fundo-RS. Ambos foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já podem atuar pelo Azulão.

Por outro lado, o Atlético-CE manteve o mesmo elenco que disputou o jogo de ida e a reta final da Copa Fares Lopes. Por outro lado, a equipe confia no bom retrospecto dentro de casa para avançar na Série D. Em 13 partidas disputadas no PV no ano, a equipe perdeu apenas três. A última derrota, inclusive, foi há mais de dois meses, contra o Ferroviário-CE, pelo Campeonato Cearense.

Ficha técnica

Atlético-CE x Águia de Marabá

Jogo de volta da segunda fase da Série D

Data: 6 de agosto de 2023, domingo.

Hora: 15h

Local: Estádio Presidente Vargas

Arbitragem: Tarcísio Nascimento Matos (TO)

Auxiliares: Natal da Silva Ramos Júnior (TO) e Alvani Brito Nunes (TO)

Quarta árbitra: Michelle Peixoto Safatle (CE)

Atlético-CE: Jhones; Dieguinho, Pedro, Matheus Paraíba e Digão; Dindê, Geilson, Davi Torres e Ewerton Potiguar; Siloé e João Guilherme. Técnico: Michel Lima

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Rodrigo, Betão e Alan Maia; Doda, Gabriel Agú, Wendell e Douglas Lima; Wander e Luam Parede. Técnico: Rafael Jaques.