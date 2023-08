Tiquinho Soares decide e Botafogo vence o Guaraní-PAR de virada pelas oitavas da Sul-Americana

O Botafogo venceu o Guaraní na noite desta quarta-feira (2) no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no estádio Nilton Santos. O time alvinegro teve que se esforçar, mas graças às decisivas substituições realizadas pelo técnico Bruno Lage durante o intervalo, conseguiu virar o jogo e garantir a vitória por 2 a 1.

O primeiro gol foi marcado por Romeo Benítez, abrindo o placar para o Guaraní. No entanto, o Botafogo não se abateu e reagiu com um golaço de Hugo e um pênalti cobrado com frieza por Tiquinho Soares, alcançando a virada e amassando o adversário paraguaio.

As alterações promovidas por Bruno Lage foram cruciais para mudar o cenário da partida, proporcionando uma atuação mais consistente da equipe alvinegra no segundo tempo. Com o resultado positivo no Nilton Santos, o Botafogo conquistou uma importante vantagem para o jogo de volta das oitavas de final, que acontecerá no Paraguai, no próximo dia 9, às 19h (horário de Brasília).

A equipe carioca poderá garantir a classificação mesmo com um empate diante do Guaraní na partida de volta. Caso os paraguaios vençam por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis. Antes desse confronto decisivo, o Botafogo terá outro desafio pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cruzeiro, no domingo (6), em Belo Horizonte.