Com gol de Pikachu, Fortaleza vence o Corinthians e está final da Sul-Americana

Contra o Corinthians, o Fortaleza teve um início de segundo tempo avassalador e conseguiu a vaga na final da Copa Sul-Americana com uma vitória por 2 a 0.Yago Pikachu e Tinga fizeram os gols do Fortaleza no segundo tempo e garantiram a classificação histórica. É a primeira vez que o time tricolor disputará uma decisão continental.

A definição do segundo finalista da Sul-Americana acontece nesta quarta-feira, às 19h, na Argentina. No jogo de ida, os equatorianos da LDU abriram grande vantagem com uma vitória de 3 a 0 sobre o Defensa y Justicia. A final do torneio continental está agendada para o dia 28 de outubro, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

O Fortaleza voltou para o segundo tempo disposto a conquistar a sua vaga. Após cobrança de lateral em direção à grande área, a bola ficou sobrou para Pikachu, que bateu para fazer a festa dos donos da casa, aos quatro minutos. aos 10, a bola área apareceu novamente, a defesa do Corinthians não marcou Tinga, que cabeceou e marcou.