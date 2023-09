Depois de tumulto em partida contra o Corinthians, Fortaleza anuncia rompimento com organizadas

O Fortaleza cortou laços com a Torcida Irmandade Tricolor (anteriormente conhecida como Jovem Garra Tricolor) e a Torcida Unida do Fortaleza (anteriormente Torcida Uniformizada do Fortaleza). A decisão foi tomada neste sábado (30) após incidentes violentos ocorridos durante o jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

As rixas entre os grupos organizados do Fortaleza têm sido motivo de preocupação há mais de um ano. Na sexta-feira (29), confrontos foram registrados em frente à sede administrativa do Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos três torcedores foram detidos e dois revólveres calibre 38 e 26 foram confiscados. Na terça-feira (26), um torcedor do Fortaleza, Ozeni de Sousa Silva, conhecido como "Guaribu", foi brutalmente assassinado com golpes de barra de ferro.

Nota do clube:

1. No que depender do Fortaleza Esporte Clube, os integrantes das torcidas organizadas identificados nos episódios de violência serão banidos e não poderão mais frequentar jogos do Clube.



Contamos com o apoio do poder público para a efetivação do banimento e estamos dispostos a auxiliar na identificação dos criminosos, bem como a ceder quaisquer imagens que colaborem com o processo.



2. Como consequência desta medida, estão suspensas a venda de ingressos nas sedes das agremiações TUF e JGT, o licenciamento de produtos e quaisquer apoios logísticos ou estruturais para as referidas denominações de torcedores.



3. Caso seja associado ao Fortaleza Esporte Clube, o criminoso identificado será sumariamente expulso do Quadro de Sócios.



4. O Clube também entrará com as medidas judiciais cabíveis para proibir a utilização da marca Fortaleza Esporte Clube por parte das torcidas TUF e JGT. Estas torcidas não mais poderão fazer uso de símbolos oficiais do Clube, sob pena de multa e das devidas sanções legais.



5. A partir da presente data, o Fortaleza não mais reconhece a existência institucional de TUF e JGT.



As medidas acima têm efeito imediato.



Temos a certeza de que o verdadeiro torcedor do Fortaleza Esporte Clube apoia o rompimento total e completo para com as referidas torcidas e o banimento dos envolvidos de todas as praças esportivas.

Fortaleza, 30 de setembro de 2023.



Decisão coletiva e unânime de todos os órgãos eleitos pelo Clube.



Diretoria Executiva

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Conselho de Ética

Consequências

Após os distúrbios em São Paulo no jogo contra o Corinthians, o Ministério Público do Estado do Ceará solicitou a proibição do uso e instalação de materiais das torcidas organizadas Torcida Irmandade Tricolor (anteriormente conhecida como Jovem Garra Tricolor) e Torcida Unida do Fortaleza (anteriormente Torcida Uniformizada do Fortaleza) por duas partidas.

Essa medida afetará os jogos entre Fortaleza e Grêmio, marcado para 30 de setembro, e Fortaleza contra o Corinthians, agendado para 3 de outubro.