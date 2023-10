CT do Paysandu: primeiro campo entra em reta final para inauguração; diretor revela planos para 2024

O Paysandu quer avançar ainda mais nas obras do Centro de Treinamento do clube, que fica no bairro das Águas Lindas, em Ananindeua. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o diretor do CT e engenheiro civil, André Martha Tavares, um campo de treinamento já está quase pronto para uso. A ideia é que a equipe de engenheiros do Papão consiga, até dezembro, finalizar as obras estruturais no segundo campo. O espaço será fundamental nas atividades bicolores visando a Série B do Brasileirão.

"Eu ainda não falei com o presidente, mas a intensão é tentar acabar o segundo campo ainda em dezembro, só que isso depende do fôlego financeiro. Falta pouco para começar a plantar no segundo tempo, falta só dinheiro. Quando as chuvas começarem para valer, vamos mexer em estrutura", explicou.

André Martha Tavares, diretor do CT do Paysandu (Thiago Gomes/ O Liberal)

Segundo André, o primeiro campo já está plantado. Resta, conforme o engenheiro, apenas a "natureza agir" no crescimento da grama. A partir de então, o local receberá traves, marcações e poderá ser utilizado já no início de dezembro deste ano.

"O primeiro campo já pegou o primeiro corte. A empresa que plantou a grama foi a Greenleaf, que a mesma que fez o plantio no Mangueirão. Eu acredito que em dezembro ele está pronto para ser usado. No segundo campo, fizemos a sub-base e a base. O Paysandu, com parte da renda da partida contra o Amazonas-AM, comprou os equipamentos de drenagem interna e externa. Devemos começar a instalar eles na próxima semana. Se eu não fizer a drenagem eu perco todo o trabalho feito lá. Eu preciso, até novembro, estar com a drenagem e o seixo colocado. O que falta para iniciar lá são 900 mil m³ de seixo, que já foram doados por um abnegado. Falta a gente conseguir alugar caçambas para buscar o material", disse.

Homens trabalham no CT do Paysandu, nas Águas Lindas (Thiago Gomes/ O Liberal)

Participação da Fiel

André Tavares diz que o projeto está sendo erguido, principalmente, por conta da ajuda de torcedores bicolores apaixonados. Segundo ele, todos os meses o clube recebe uma série de doações de abnegados, que tem sido fundamentais para a construção do CT. Segundo ele, as ajudas são reflexo da confiança que a Fiel tem com a atual diretoria.

"A torcida do Paysandu é muito apaixonada. Eu assumi em fevereiro e, desde então, gastamos aqui cerca de R$ 150 mil. O resto foi tudo de abnegados e torcedores apaixonados. A drenagem do primeiro campo foi da torcida, assim como areia e seixo. Quando as pessoas começam a ver nosso trabalho, acreditam na gente e começam a doar material. Não houve doação de dinheiro, mas doaram serviços e materiais. Nossos engenheiros são de uma empresa particular, que não são pagos pelo Paysandu, mas sim por abnegados", contou.

Sistema de irrigação e drenagem do primeiro campo do CT do Paysandu já está instalado (Thiago Gomes/ O Liberal)

As doações, no entanto, não são suficientes para que o Papão continue avançando no projeto, sobretudo no que diz respeito às edificações. Segundo André, o investimento total na estrutura pode chegar até os R$ 15 milhões.

"A prioridade são os campos. As edificações são bem mais caras. Não tenho os números exatos aqui, mas se pegarmos como base os CTs de outros estados do Brasil, falamos de um investimento na casa dos 10 a 15 milhões. Na sexta queremos, pelo menos, colocar aqui os vestiários e os banheiros, de contêiner. Tudo isso foi doado por torcedores", finalizou.

CT do Paysandu

Pórtico do CT do Paysandu (Thiago Gomes/ O Liberal)

O início das obras no Centro de Treinamento Raul Aguilera foi em 2016, ainda na gestão de Alberto Maia como presidente. No entanto, os trabalhos pararam nos mandatos seguintes e foram retomados apenas em 2019.

Em 2020, a construção do CT ficou temporariamente parada por conta da pandemia de Covid-19, mas foram retomadas em junho de 2022. Na época, o engenheiro responsável pela obra, Arnaldo Dopazzo, disse à equipe de O Liberal que um dos gramados previstos para o CT seriam entregues até setembro, mas a promessa não foi cumprida.

A construção do centro de treinamento está em sua segunda fase. O CT terá ao todo cinco campos de futebol, um campo para treinamento de goleiros, hotel com auditório, refeitório, academia, piscina e departamento de saúde e um prédio administrativo.