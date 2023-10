Paysandu: Lecheva felicita Amazonas por título e relembra: 'Fui no cartório registrar esse clube’

O sucesso do Amazonas não para. Após o acesso à Série B, a equipe garantiu o título da Série C, no último fim de semana. Curiosamente, uma figura do futebol paraense participou do início do sucesso da Onça-Pintada: o ídolo do Paysandu Ricardo Lecheva.

O ex-jogador e treinador do Paysandu aceitou o convite para retornar ao clube paraense em novembro de 2021. Mas antes dessa decisão, desempenhou um papel crucial na formação e evolução do Amazonas FC.

Lecheva esteve envolvido na fundação do clube em 2019, um marco na história do Amazonas. Ele participou ativamente de sua criação, como contou em entrevista ao O Liberal:

"Fico muito feliz com o sucesso do Amazonas porque fiz parte direta de três anos dos quatro de existência do clube. Eu fui no cartório registrar esse clube no dia 23/05/2019. Então é muito bom ver um clube que você ajudou a ser fundado com esse sucesso”, exaltou.

Enquanto esteve no clube – como diretor e técnico –, o Amazonas obteve sucesso ao conquistar o título da Segunda Divisão do Campeonato Amazonense em 2019, naquela que foi a primeira temporada do clube.

O treinador também conduziu o time à final de turno em 2020, já na Série A, onde enfrentou o Manaus, mas a competição foi cancelada devido à pandemia, privando o Amazonas FC de uma chance de brilhar mais cedo. No entanto, Lecheva retornou ao clube no início do ano seguinte e desempenhou um papel fundamental na conquista de uma vaga inédita na Série D do Campeonato Brasileiro.

“Fico feliz por ter sido o primeiro comandante no primeiro título lá em 2019, na segunda do estadual. Por ter sido o comandante também a ter conseguido a vaga para a Série D de 2022, para que hoje conseguissem a vaga na Série B. Assim também como estou muito feliz em ter retornado ao Papão e interrompido esse projeto lá para retornar ao Papão e mais uma vez ajudar o Paysandu também a retornar à Série B. Fico muito feliz com essas conquistas por onde tenho passado”, concluiu.