Com jogadores ex-Remo e Paysandu, Amazonas vence Brusque e é campeão brasileiro da Série C; vídeo

O título da Série C do Campeonato Brasileiro 2023 ficou na Região Norte. O Amazonas-AM venceu o Brusque-SC, de virada, pelo placar de 2 a 1, na tarde deste domingo (22), na cidade de Brusque (SC) e ficou com o título inédito na história do clube. Com ex-jogadores do Remo e do Paysandu, a equipe amazonense levantou a taça da Terceirona no Sul do Brasil.

A Onça Pintada não aliviou a equipe Quadricolor e, mesmo iniciando atrás do placar, teve forças para empatar e virar a partida. O Brusque abriu o marcador logo aos 12 minutos da primeira etapa, de pênalti, com Guilherme Queiroz.

O gol fez o Amazonas sair para o jogo atrás do empate e conseguiu com Diego Torres, após troca de passes na entrada da área e ele receber e acertar o conto esquerdo do goleiro e deixar tudo igual.

Na volta do intervalo brilhou a estrela do artilheiro Sassá. Aos 12 minuto, a bola é cruzada na área, Sassá fica com a sobra, ajusta o corpo e finaliza na saída do goleiro, virando o marcador e fazendo a festa dos torcedores da Onça Pintada, que marcaram presença no Estádio Augusto Bauer.

A equipe amazonense levantou a taça com jogadores que defenderam Remo e Paysandu, são eles:

Lateral Renan Castro (ex-Remo)

Volante Philipe Guimarães (ex-Paysandu)

Volante Jorge Jiménez (ex-Paysandu)

Volante Júlio Rusch (ex-Remo)

Meia Rafael Tavaes (ex-Paysandu)

Atacante Gustavo Ermel (ex-Remo)

Com apenas quatro anos de existência, o Amazonas chega ao topo e conquista a Série C do Brasileiro, seu primeiro título de expressão nacional.