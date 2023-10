Paysandu: Com proposta, executivo Ari Barros define nesta segunda se fica para a Série B

Único clube paraense na Série B de 2024, o Paysandu inicia a semana com decisão importante para o planejamento do futebol da próxima temporada. O Papão busca a renovação de contrato com o executivo de futebol Ari Barros. O clube bicolor possui interesse em permanecer com o profissional, que já foi contactado pela diretoria bicolor e aguarda uma resposta.

Ari Barros chegou ao Paysandu no meio da temporada e buscou fazer alguns ajustes no elenco bicolor. O executivo teve um papel importante no clube alviceleste, porém, preferiu esperar um pouco para tomar a decisão, já que é algo que vai influenciar diretamente na sua família.

“Tenho interesse em ficar. Sempre importante para o gestor e para o clube uma continuidade. O clube fez uma proposta e eu falei que precisava conversar com a minha família”, disse, o executivo ao O Liberal.

O profissional comentou a temporada 2023 pelo Paysandu, apontou algumas situações que ajudaram o clube na conquista da Série B e afirmou que foi um ano totalmente positivo ao clube.

“Cheguei em um momento muito delicado. Tínhamos que fazer uma reformulação pesada e o objetivo principal era conseguir tirar o clube da Série C. Tivemos o apoio da diretoria em todos os momentos e isso foi fundamental durante o percurso. Dentro dessa reformulação conseguimos ajustar a rota com contratações pontuais e com a chegada do Hélio dos Anjos e toda sua nova comissão técnica. Para mim, mesmo com tantas dificuldades, depois do clube ter passado cinco anos disputando uma Série C, graças ao trabalho de todos conseguimos o tão sonhado acesso. Série C é muito difícil, não é fácil. Veja quantos clubes de tradição e com camisa pesada ficaram no caminho sem mesmo conseguir classificar. Ano mais que positivo”, falou, Ari.

Ari Barros já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos no Náutico-PE e, possui a total confiança em seu trabalho. O técnico já renovou com o Papão para a próxima temporada e a possibilidade de acerto entre Paysandu e Ari Barros é grande.