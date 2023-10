Vice do Paysandu faz previsão de quantas contratações o clube deve fazer para a Série B; confira

Com a renovação de contrato com o técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu já começou a fazer o planejamento para a próxima temporada. Segundo o vice-presidente Roger Aguilera, por enquanto, o Papão prevê a contratação de 15 a 18 jogadores para o ano que vem. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20), em coletiva de imprensa concedida no estádio da Curuzu, em Belém.

"Vamos remontar o elenco. Temos uma base aqui, mas vamos ao mercado contratar. Nossa meta é obter entre 15 e 18 jogadores. Teremos perdas e ganhos, mas vamos tentar minimizar os erros para ter um processo diferente do que tivemos nas últimas temporadas", explicou.

O "processo" no qual Roger se refere foi o excesso de contratações feitas pelo Papão na temporada de 2023. Neste ano, o clube realizou quase 50 contratações. Alguns atletas, inclusive, nem chegaram a ser aproveitados, como o volante Léo Baiano e o atacante Andrés D'Agostino.

Em 2024, o Papão disputará a Série B do Brasileirão e terá uma injeção financeira de R$ 11 milhões, devido às cotas de transmissão da competição, e deve utilizar parte do dinheiro na construção de um elenco mais forte. A prioridade da atual direção é, já no próximo ano, brigar pelo acesso à Série A.