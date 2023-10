Auxiliar e filho de Hélio dos Anjos anuncia desligamento do Paysandu para fazer curso no Real Madrid

Junto com a renovação de contrato do técnico Hélio dos Anjos, o Paysandu anunciou o desligamento do auxiliar Guilherme dos Anjos, filho de Hélio. Em entrevista à Papão TV, o membro da comissão bicolor disse que vai participar de um curso de gestão na Europa, mais especificamente nas dependências do Real Madrid.

"Vou fazer um curso fora do país, na Europa, de gestão esportiva e de treinador. O curso é da Universidade Europeia em parceria com o Real Madrid. Não encaro isso somente como algo positivo para a minha carreira, mas também para o Paysandu, já que a minha ideia é voltar para cá após a finalização", explicou Guilherme.

Segundo ele, as atividades na Europa devem durar entre três e seis meses. Logo em seguida, caso a atual comissão técnica permaneça no Paysandu, ele deve voltar ao clube. Na entrevista, ele agradeceu o apoio dado pelo clube e pela torcida.

"Me desligo do clube agora, mas assim que voltar ao Brasil tenho um encontro marcado com o Paysandu. Queria agradecer a todo mundo, às pessoas, à cidade, à torcida. Tudo deu certo com o clube, dentro daquilo de projetamos. Não tenho dúvida que o Paysandu vai ser enorme e vou participar desse processo junto com vocês", disse.

Guilherme compõe a comissão técnica fixa de Hélio dos Anjos há mais de 10 anos. Nesta temporada, por suspensão do técnico principal do Papão, comandou a equipe em três jogos, sendo uma vitória e duas derrotas.