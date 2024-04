Morínigo reconhece que Remo não jogou bem e fala sobre estratégia para o Re-Pa: 'Recuperar'

Classificado para a final do Parazão após vencer a Tuna Luso em dois jogos e também para a semifinal da Copa Verde depois eliminar o Amazonas-AM, o Remo terá pela frente quatro clássicos contra o Paysandu, seu maior rival, nas próximas semanas. Na coletiva pós-jogo, o técnico Gustavo Morínigo comentou sobre a dificuldade que a equipe azulina teve na partida contra a equipe cruzmaltina apesar da classificação, a estratégia e o pouco tempo de preparação para o Re-Pa.

VENCEU, MAS NÃO JOGOU BEM

Neste segundo jogo contra a Tuna, o Leão passou sufoco apesar da vitória. Ciente do desempenho abaixo do esperado, o treinador paraguaio afirmou que o Remo não jogou, mas soube se defender. “Quero olhar novamente o jogo. Para resumir, não foi um bom jogo. Fomos superados em muitas situações, muitas delas por não ter a posse de bola. Hoje deixamos de jogar, de fazer muitas coisas. Pensando bem, nosso meio de campo, eram dois meias jogando como primeiro volante, não conseguimos ter intensidade na marcação e no físico, pela sequência que tivemos. Ganhamos um jogo que não jogamos bem, mas defendemos bem”, ressaltou o técnico remista.

RECUPERAR É A ESTRATÉGIA

Com um curto intervalo entre os jogos devido ao calendário apertado, Gustavo Morínigo não terá tempo para treinar os atletas. “Não tem estratégia porque estamos com plantel limitado. Não temos muito o que fazer a não ser recuperar e colocar na cabeça deles que um clássico é sempre diferente. Hoje decidimos trocar metade do time em relação ao jogo anterior por conta também de questão física e recuperação. A única estratégia que temos é recuperar”, afirmou.

O treinador do Remo ainda ressaltou que sabe a importância do clássico e que desculpas não servem. “Sabemos que quando entramos no campo, as desculpas não servem. Um clássico tem intensidade diferente, a torcida vive diferente, a cidade fica diferente e nós temos que estar à altura desses compromissos que para o clube são muito importantes”, completou.

PRÓXIMO JOGO

O primeiro dos quatro clássicos contra o Paysandu será pela Copa Verde nesta quarta-feira (3), às 20h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance em Oliberal.com e na Rádio Liberal +.