Re-Pa: clássico 'testa' invencibilidade dos técnicos Hélio dos Anjos e Gustavo Morínigo

Clube do Remo e Paysandu se enfrentam em quatro clássicos seguidos, nesta e na próxima semana, válidos pela Copa Verde e Campeonato Paraense. A sequência de jogos entre os grandes rivais coloca em “cheque” três sequências de invencibilidade: do técnico bicolor, Hélio dos Anjos, do próprio Paysandu, e do treinador do Remo, Gustavo Morínigo.

Paysandu

Aos 66 anos, Dos Anjos já é experiente em Re-Pa, e nunca foi derrotado pelo maior rival do Papão. Ao todo, o comandante da equipe bicolor já disputou 10 clássicos, obtendo seis vitórias e quatro empates.

Além da invencibilidade do técnico, está em jogo também a boa sequência do Paysandu no Campeonato Paraense 2024. O time bicolor ainda não perdeu nenhuma partida no estadual e, caso perca, pode acabar com uma invencibilidade conquistada em 12 jogos, um aproveitamento de 83%.

Remo

Do lado azulino, Gustavo Morínigo estará estreando no clássico e a expectativa é que o técnico mantenha os bons números que acumulou desde a chegada ao Remo. Ao todo, já foram sete jogos, com seis vitórias e um empate nos sete jogos que disputou desde foi contratado.

Em números, nos 771 Re-Pa’s já realizados, o Leão sai na frente. Ao todo foram 261 empates, 268 vitórias do Leão e 242 triunfos do Papão. Com estes números, o Remo tem 26 vitórias a mais que o rival.

Remo e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 20h, no Estádio do Mangueirão, partida válida pela ida da semifinal da Copa Verde. O jogo terá lance a lance ao vivo no portal OLiberal.com, além de transmissão pela Rádio Liberal+.