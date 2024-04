Decisivo em clássicos contra o Remo, ex-goleiro do Paysandu cita Re-Pa inesquecível; vídeo

O Clássico Rei da Amazônia, o famoso Re-Pa, terá mais um capítulo na sua vasta história nesta quarta-feira (3), às 20h, no Mangueirão, no jogo de ida da semifinal da Copa Verde 2024. E o ex-goleiro do Paysandu, Emerson, é um dos que fizeram história no clássico entre Papão e Leão. O ex-camisa 1 do Paysandu conversou com a equipe de O Liberal e relembrou clássicos importantes vividos por ele defendendo o clube alviceleste.

Emerson defendeu o Paysandu de 2016 e 2017 e foi campeão da Copa Verde pelo clube alviceleste em 2016. Atualmente coordenando a base do Londrina-PR e auxiliar da equipe profissional, Emerson falou que o clássico da eliminação do Paysandu em 2015 e da classificação do Papão em 2016 foram marcantes e explicou os motivos.

Memória

O ex-goleiro bicolor afirmou que a primeira memória que vem à cabeça quando se fala em Copa Verde, é a derrota do Paysandu para o Remo, por 2 a 0, no jogo de volta da semifinal de 2015, em que o Papão perdeu para o seu rival nas penalidades.

“No Re-Pa de 2015, quando levei o segundo gol, que levou a disputa para os pênaltis e acabamos sendo eliminados, gerou uma dúvida no torcedor, na diretoria, se eu estaria preparado para se manter no gol do Paysandu. Ficou essa dúvida e a diretoria do Paysandu cogitou uma contratação de um goleiro, e a contratação veio, mas ele acabou não jogando, pois não dei brecha. Mas aquele jogo ficou marcado, pois me forçou a cada vez mais estar focado no clube de uma tradição gigantesca e ‘ligou a chave’, onde literalmente tinha que saber onde estava e a cobrança que eu iria encarar. No ano seguinte, em 2016, fomos campeões e a primeira coisa que veio à mente foi esse lance. É a primeira coisa que me vem à cabeça, foi marcante”, disse.

Goleiro Emerson conquistou os títulos do Parazão (2016 e 2017) e da Copa Verde em 2016 (Fernando Torres / Paysandu)

Final antecipada

Emerson afirmou ainda que os clássicos entre Paysandu x Remo nas semifinais da Copa Verde são finais antecipadas. Para o ex-jogador, o confronto é diferente de tudo que já viveu e que o título de 2016 foi especial.

“A semifinal entre Paysandu x Remo da Copa Verde é a final antecipada da competição. Quando jogam Paysandu x Remo o estado do Pará e a cidade de Belém param, o jogo mexe com todos. E a conquista de 2016 da Copa Verde foi especial, pois no ano anterior, mesmo o Remo eliminando a gente na semifinal, não conseguiu o título. E em 2016 tiramos o Remo e fomos campeões em cima do Gama-DF. O Re-Pa é um jogo a parte, é uma partida diferente que envolve inúmeras coisas”, falou.

Nova carreira

Atualmente Emerson estuda educação financeira e dá aula de educação e palestra sobre finanças. Além de ter uma escola de goleiro na cidade de Londrina (PR), além de ser responsável pelas categorias de base do Londrina-PR e auxilia a equipe profissional. Ele se aposentou em 2021 e afirma que o Paysandu foi importante na carreira e destaca o carinho do torcedor.

“O Paysandu é um clube que ficou marcado pelo comportamento da torcida, que apoia, que vibra, que não deixa o time na mão”, finalizou.