Hélio dos Anjos viu adversário melhor no primeiro tempo e exigiu atenção no meio do Paysandu

Na avaliação do técnico Hélio dos Anjos, o Re-Pa desta quarta-feira apresentou dois tempos completamente distintos. Enquanto o time azulino dominou os primeiros 45 minutos, o Paysandu tomou a iniciativa na etapa final e devolveu a pressão, que, no entanto, não encontrou efetividade nas jogadas criadas. De modo geral, parte do insucesso tático, na visão do treinador, se deu pelo fraco desempenho do meio-campo, que pouco ofereceu perigo, deixando os atacantes isolados em boa parte do confronto. Do outro lado, hélio viu um adversário que entrou tudo no começo e por muito pouco não decide ali mesmo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Eles fizeram um primeiro tempo arriscando tudo e o meu time não equilibrou a competitividade. O problema foi o meio-campo. O meio foi nulo física e taticamente. Temos uma marcação mais adiantada e fizemos isso. Ficou o Nicolas batendo com os zagueiros. Ficamos jogando com o meio muito disperso. O João teve que correr para os dois lados, não conseguiu centralizar", avaliou.

Na competição pela supremacia no meio, Hélio acredita que o Remo foi superior. "Ele tem quatro jogadores no meio. A situação deles é essa. Nós saímos duas vezes pelo meio e eles roubaram. O meio-campo tá poluído, sai pelas laterais. Pagamos muito. Poderíamos ter pago muito alto porque a competitividade do meio foi zero, na minha concepção. Não conseguimos chegar no adversário, eles armaram jogo ,apertaram. Eles apostaram num centroavante que bate no zagueiro. Isso tudo criou dificuldade". Apesar disso, ele considera que a reação na etapa complementar foi nítida, sobretudo com as mudanças e a entrada de Val Soares.

VEJA MAIS



Um dos jogadores começou a competir melhor nos 15 minutos, aí optei em voltar com ele pra fazer um segundo volante, caso do Val Soares. "Na hora que senti a mudança, mesmo com as substituições deles, eu achei que tivemos o controle do jogo, com o Val sendo um armador e o João por trás. Eu tenho uma cobrança nele que eu acho o seu futebol, mais produtivo perto do gol. Ele é um grande carimbador de bolsa. Avisei que ele estava jogando ao lado do volante. Queria mais próximo". Outro detalhe revelado pelo treinador foi a perda de Jean Dias, que provavelmente seria o titular.

"De última hora tive um problema com o Jean, perdi uma bela alternativa. Não na função do Edinho, que fez um grande jogo flutuante com bola longa. Não jogamos nada do lado esquerdo. Eu cobrei e melhoramos com o homem que vinha de trás. Já o Robinho mistura o jogo, é muito produtivo, uma peça tática da competição. Eu comecei a afundar o time deles para dentro do campo, aí conseguimos ir para o jogo. Eles apostaram tudo no primeiro tempo e por pouco não ganharam o jogo. Eu sou consciente disso", completa.