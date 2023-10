Referência do Remo em 2023, Rodriguinho assina contrato com equipe da Série B em 2024

O meia Rodriguinho, que defendeu o Remo, na Série C deste ano, não deverá voltar para Belém na próxima temporada. Nesta sexta-feira (13), o Operário-PR - clube que disputou a Terceirona neste ano e garantiu o acesso à Série B - anunciou que o jogador de 35 anos é o novo reforço da equipe. A tendência é que ele faça parte do elenco paranaense que disputará a 2ª Divisão em 2024.

No Remo, Rodriguinho foi titular em 12 dos 19 jogos disputados pela equipe na Série C. Ele balançou as redes na 9ª rodada, contra o Pouso Alegre - foi o único gol dele na competição.

O atleta é formado pelo Atlético-MG, mas passou boa parte da carreira no mundo árabe. Entre os anos de 2009 e 2022, o jogador atuou pelo Al-Nasr, do Kuwait, e o Emirates Club, Hatta Club, Khorfakkan, Dibba Al-Hisn, Al-Urooba e Al-Bataeh, todos dos Emirados Árabes.

Durante este período, Rodriguinho só ficou de fora do mundo árabe em duas oportunidades. Em 2017 ele defendeu o Daegu, da Coreia do Sul. No ano seguinte, teve a primeira passagem no Remo, quando auxiliou a equipe a se livrar do rebaixamento à Série D.