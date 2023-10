Brusque e Amazonas disputam a final da Série C com ex-jogadores de Remo e Paysandu; veja

A Série C do Campeonato Brasileiro começa a ser decidida neste final de semana. No próximo domingo (15), Brusque e Amazonas fazem o primeiro dos dois jogos que decidem quem leva a taça de campeão nacional. Em campo, muito além dos 11 contra 11, estão contidas histórias de superação, que, em alguns casos, tiveram parte do enredo vivido na capital paraense. Pelo menos seis jogadores tiveram passagem por Remo e Paysandu nos últimos anos, mas acabaram dispensados, provando que o mundo do futebol também dá suas voltas.

Ao longo da competição, Leão e Papão investiram em dezenas de contratações. Muitas delas, no entanto, fracassaram em campo. Do lado azulino, por exemplo, um atacante passou por essa mudança. O atacante Diego Tavares foi contratado no início do ano como esperança de gols para a Série C, mas depois de 17 partidas na temporada acabou dispensado por deficiência técnica. Ao deixar o time, foi contratado pelo Brusque, onde passou a ser titular e hoje tem a chance de erguer a taça de Campeão Brasileiro.

Ainda no time azulino, outros dois atletas tiveram rumos semelhantes. Gustavo Ermel e Renan Castro passaram pelo clube em 2020 e 2022, respectivamente. Hoje ambos figuram no elenco do finalista Amazonas. Aliás, o time amazonense, a grande surpresa da Série C deste ano, tem outros jogadores que também passaram pelo Pará, mais precisamente do outro lado da Almirante Barroso.

Na temporada de 2014, o Paysandu contratou o meia ofensivo Rafael Tavares. Em Belém, no entanto, fez 12 partidas e não marcou gols, acabando por ser desligado do clube. Seis anos depois, já em 2020, foi a vez de Philipe Guimarães vestir a camisa bicolor por 26 jogos, marcando dois gols. Ao final do contrato ele seguiu a carreira e hoje está, junto a Rafael, na equipe do Amazonas.

O caso mais recente, no entanto, é do volante Jorge Jiménez. O paraguaio de 30 anos chegou ao Paysandu no início desta temporada, junto com outros estrangeiros contratados pelo departamento de futebol do clube. No bicolor da Amazônia disputou o Parazão, a Copa do Brasil, Copa Verde e a Série C. Foram 15 jogos e a dispensa. Imediatamente, o jogador repousou sobre o ninho da Onça e hoje bate a porta da decisão nacional.

Brusque e Amazonas disputam o título da Série C em dois jogos, que começam neste domingo, às 18 horas, na Arena da Amazônia, e termina no próximo, dia 22, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina.