Ex-Santos, meia Juan Cazares aceita proposta e deve ser anunciado pelo Paysandu

O Paysandu deve anunciar a qualquer momento a contratação do meio-campista Juan Cazares, de 32 anos. O jogador equatoriano teve a saída do Santos-SP anunciada na última semana e, livre no mercado, foi abordando por dirigentes do Papão para disputar o restante da Série B do Brasileiro pela equipe paraense. As conversas avançaram nesta segunda e terça-feira, o atleta deu sinal positivo para a assinatura do contrato e o anúncio oficial deve ocorrer em breve. O interesse bicolor já havia sido confirmado à reportagem na segunda-feira, pelo próprio presidente Maurício Ettinger. Nesta terça (2) uma fonte ligada ao clube alviceleste confirmou que Cazares está apalavrado e o clube paraense aguarda apenas o distrato dele com o Santos para a assinatura de contrato.

Mesmo que seja anunciado ainda nesta semana, Juan Cazares só poderá estrear pelo Paysandu após o dia 10 de julho, quando será reaberta a janela de transferências para clubes das Séries B e A nacional. O prazo para contratações permanecerá aberto até 2 de setembro.

Cazares foi dispensado do Santos

Anunciado no começo da temporada pela diretoria do Peixe, Cazares marcou um gol nos 14 jogos que fez pelo clube da baixada santista em 2024, sendo apenas sete vezes titular. De abril para cá o meio-campista somou 68 minutos em campo. Aquém das expectativas do Santos , jogador e clube oficializaram, de forma amistosa, a rescisão de contrato no dia 28 de junho.

Além do Santos, o equatoriano já defendeu, no Brasil, Atlético-MG, América-MG, Corinthians e Fluminense. Ele viveu o melhor momento do país no Galo, pelo qual acumulou 35 gols e 25 assistências em 160 jogos.

O currículo internacional de Cazares inclui passagens por River Plate-ARG, Barcelona-EQU, Independiente José Terán-EQU, Banfield-ARG, Metalist-UCR e Independiente-ARG. O meia ainda defendeu a seleção do Equador em duas Copa América (2015 e 2016).

Além de Cazares, o Paysandu aguarda a reabertura da janela para regularizar o atacante Paulinho Bóia, ex-São Paulo, que foi anunciado oficialmente pelo clube no dia 12 de junho.