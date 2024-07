Paysandu: Maurício Ettinger confirma saída de atacante no meio da Série B

O Paysandu não terá mais o atacante Gabriel Santos para o restante da Série B. Anunciado pelo Papão no início do mês de abril, o jogador está de saída do clube para jogar fora do país. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu ao O Liberal.

Gabriel Santos, de 25 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e chegou ao Paysandu para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador realizou oito partidas com a camisa do Papão e não marcou gols pelo clube paraense. Questionado pela equipe de O Liberal se Gabriel Santos estava de malas prontas para fora do país, o presidente do Paysandu respondeu: “confere”, sem entrar em detalhes e dizer para qual clube e país o atleta irá jogar.

Gabriel Santos pertence ao São Bernardo e estava no Paysandu por empréstimo (Jorge Luís Totti/Paysandu)

VEJA MAIS

O atacante Gabriel Santos pertence ao São Bernardo-SP, clube paulista, que detém seus direitos econômicos. O jogador chegou ao Paysandu por empréstimo e já possui uma certa rodagem no futebol, além e ter jogado por duas temporadas na Ucrânia defendendo as equipes do Rukh Vynnyky e do FC Kalush. No Brasil jogou pelo Atlântico-BA, clube que o revelou, atuou no Sampaio Corrêa-RJ, Volta Redonda-RJ, além do São Bernardo-SP, Caldense-MG, Ceará-CE, Londrina-PR, Sport-PE e Guarani-SP.

Gabriel Santos fez oito partidas pelo Papão nesta Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Com a saída de Gabriel Santos, a diretoria do Paysandu volta a procurar jogadores para a posição. O clube informou nesta semana que o atacante Cassiano, que jogou pelo Paysandu em 2018 e que estava no futebol português, não vai retornar ao Papão. A negociação entre o jogador, clube paraense e seu staff não evoluiu e a volta dele ao Estádio da Curuzu foi descartada. Outra contratação que o Paysandu tentou para o ataque foi do experiente Vágner Love, que estava no Atlético-GO, porém, pelo segundo ano consecutivo, o jogador deu prioridade à família e sua esposa preferiu com que ele jogasse no Avaí-SC.