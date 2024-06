Paysandu procura atacante Vágner Love, mas jogador recusa proposta bicolor pela segunda vez

Com a chegada da nova janela de transferência no futebol brasileiro, o Paysandu se movimenta atrás de jogadores para suprir as necessidades da equipe para o restante da Série B. Além do atacante Cassiano, a diretoria do Papão foi atrás do experiente Vágner Love, que mais uma vez recusou as investidas bicolor.

O técnico Hélio dos Anjos afirmou que o Paysandu foi atrás do atacante, que saiu recentemente do Atlético-GO. O comandante bicolor falou da possibilidade de contar com o jogador de 40 anos, mas pesou a escolha familiar mais uma vez e ele preferiu não fechar com o Paysandu e seguir a carreira no Avaí-SC.

“Inclusive, nos falamos com o Vagner Love, mas ele não veio pra cá porque a esposa dele não quis”, falou, Hélio dos Anjos.

O Paysandu já havia feito uma proposta ao jogador no ano passado, quando o clube paraense ainda estava na Série C. Vágner Love iniciou a carreira na base do Vasco, mas foi no Palmeiras em que o jogador ganhou notoriedade, no início dos anos 2000. Love atuou na Rússia, China, França, Turquia, Cazaquistão e Dinamarca. No Brasil, Vagner Love também defendeu as cores do Flamengo, Corinthians, Sport-PE e nesta temporada realizou 25 partidas pelo Atlético-GO e marcou sete gols pelo Dragão.