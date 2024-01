'O amor está no ar', diz Atlético-GO ao anunciar o veterano Vagner Love; veja

O Atlético-GO oficializou a contratação do atacante Vagner Love com uma publicação nas redes sociais, mencionando que "o amor está no ar". O jogador de 39 anos, conhecido por passagens pelo Flamengo, Corinthians e Palmeiras, entre outros clubes, foi anunciado pelo Dragão nesta sexta-feira.

Vagner Love assinou contrato com o Atlético-GO até o final de 2024. Ele estava anteriormente no Sport, participando da Série B, e registrou 23 gols em 59 partidas durante a temporada atual. Além disso, contribuiu com 10 assistências pelo Leão.

No Atlético-GO, Vagner Love terá um cuidado especial com sua condição física. Há planos para preservá-lo em alguns jogos, visando mantê-lo em alto nível durante toda a temporada. O contrato incluirá cláusulas com metas a serem alcançadas pelo jogador.

Além da contratação de Love, o Atlético-GO também busca fechar negócio com o atacante uruguaio Abel Hernández, atualmente no Peñarol. Ele teve passagens recentes por Fluminense e Internacional no futebol brasileiro.

Revelado pelo Palmeiras em 2003, Vagner Love possui uma extensa trajetória no futebol. Entre 2004 e 2009, ele atuou por seis temporadas no CSKA, da Rússia, e acumulou convocações para a seleção brasileira. Em períodos de empréstimo do time russo, Love retornou ao Palmeiras e jogou no Flamengo, em 2012.

O experiente atacante também teve passagens pelo Corinthians em duas ocasiões e regressou à Europa para atuar no Mônaco, na França, além de defender clubes na Turquia, Dinamarca e Chipre.