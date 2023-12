Em processo de reformulação, Sport formaliza saídas de Vagner Love, Gabriel Santos e Wanderson

O Sport passa por mudanças em seu elenco para a temporada de 2024 e nesta sexta-feira (1) confirmou mais duas saídas, além de formalizar a despedida de Vagner Love. Assim, saem os atacantes Gabriel Santos e Wanderson. Os contratos dos jogadores chegaram ao fim, sem interesse de renovação por parte do clube.

Nos últimos meses, Gabriel Santos e Wanderson não estavam entre as primeiras opções no ataque do Sport, sendo deixados de lado por escolhas técnicas do treinador Enderson Moreira. Eles tiveram poucas oportunidades, retornando à equipe somente no desfecho da Série B, quando o clube não conseguiu o acesso.

Gabriel Santos, inclusive, foi incluído na lista de jogadores na última partida do Leão na competição contra o Sampaio Corrêa, entrando em campo durante o jogo.

Vagner Love, por sua vez, em conversas com o rival Náutico, antecipou-se ao anunciar nas redes sociais a sua saída do Sport, retirando qualquer identificação como jogador do clube, embora não tenha feito uma despedida oficial até o momento.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife comunica oficialmente o fim das passagens dos atacantes Vagner Love, Wanderson e Gabriel Santos. Os três atletas possuem vínculo encerrando-se neste fim de temporada e não terão os contratos renovados pelo Clube", diz, em nota, o Sport.

É válido ressaltar que Gabriel Santos, Wanderson e Vagner Love foram parte do time que conquistou o título estadual de 2023 pelo Sport. Vagner Love teve papel decisivo, marcando gols importantes nas finais.

Durante o ano, Gabriel Santos participou de 39 jogos, marcando cinco gols e dando uma assistência; já Wanderson, que renovou seu contrato para a atual temporada, atuou em 48 partidas, anotando seis gols e contribuindo com dois passes para gol.

Além de Gabriel Santos, Wanderson e Vagner Love, outros jogadores deixaram o Sport, incluindo o ídolo Diego Souza, o atacante Fabrício Daniel, o volante Ronaldo Henrique, e os laterais Nathan e Igor Cariús.