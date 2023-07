Torcida do Sport confunde jogador e acaba recepcionando Alan Ruiz no Aeroporto de Recife

Com esperança de encontrar Diego Souza após uma foto do atleta em um avião ter viralizado, a equipe do Sport acabou cometendo um equívoco na madrugada desta terça-feira (4) ao, sem querer, recepcionar o atacante Alan Ruiz no Aeroporto do Recife (PE).

A empolgação com a liderança da Série B e possível retorno de Diego Souza ao clube fez muitos torcedores acreditarem que o jogador estava viajando para a capital pernambucana. O grupo de rubro-negros se reuniu no Aeroporto do Recife para recepcionar o ídolo do Leão, até se depararem com a chegada do meia argentino recém-contratado pelo time, Alan Ruiz.

O erro tirou risadas dos torcedores, que até fizeram lives nas redes sociais durante a ocasião. Na web, os memes também marcaram o equívoco.

No início desse mês, Diego Souza deixou o Grêmio após o final do contrato e está sendo avaliado pelo Sport para contratação. Com passagens pelo Grêmio e Sporting, de Portugal, Alan Ruiz é um dos principais reforços do Leão da Ilha nesta temporada, ao lado de João Peglow, emprestado pelo Internacional.

Atualmente, o Sport é líder da Série B com 31 pontos e volta a jogar nesta quarta-feira (5), fora de casa, contra o CRB, de Alagoas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)