Fernando Diniz será o técnico interino da Seleção Brasileira, afirma site

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o nome do novo treinador da seleção brasileira. Segundo informações apuradas pelo portal ge, Fernando Diniz, atual comandante do Fluminense, foi escolhido para assumir o cargo de forma interina. A expectativa é que ele permaneça no posto até que Carlo Ancelotti assuma o comando para o ciclo até a Copa do Mundo de 2026. O contrato de Diniz terá duração de seis meses a um ano, dependendo da disponibilidade do italiano em deixar o Real Madrid.

De acordo com as negociações, ficou acordado que Fernando Diniz conciliará suas funções no Fluminense com a seleção brasileira. Ele se apresentará nas datas FIFA para comandar a equipe nacional. A CBF entrou em contato com o clube para discutir a liberação do treinador, e a resposta foi que isso só aconteceria mediante o pagamento de uma multa. Após um consenso entre as partes, o Fluminense não será prejudicado em momentos cruciais da temporada, como nos jogos do mata-mata da Libertadores.

Ainda não está definido se Fernando Diniz continuará na comissão técnica após a chegada de Carlo Ancelotti. Seu primeiro compromisso como treinador interino será a abertura das eliminatórias, em setembro. No dia 4, o Brasil enfrentará a Bolívia em um estádio ainda a ser definido, e no dia 12 enfrentará o Peru, em Lima.

Além dessas partidas, o treinador interino terá mais quatro jogos em 2023: contra a Venezuela (em casa) e o Uruguai (fora), em outubro, e Argentina (em casa) e Colômbia (fora), em novembro. Fernando Diniz também estará à frente da seleção brasileira durante a data FIFA de março de 2024, quando estão programados amistosos contra a Espanha, em Madrid, e um segundo jogo na Europa, contra um adversário ainda desconhecido.

Uma dúvida paira sobre quem será o responsável por convocar e dirigir o Brasil nos compromissos de junho. O contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid termina apenas no dia 30 daquele mês, mesmo que a temporada europeia termine com a final da Champions League, no dia 1º de junho.

O calendário de seleções prevê uma data FIFA de 3 a 11 de junho, seguida pela realização da Copa América nos Estados Unidos, com início marcado para o dia 20. Outro ponto a ser esclarecido no calendário de 2024 é o pré-olímpico de janeiro, que tem grandes chances de ser realizado na Venezuela e concederá duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Ramon Menezes, treinador interino nos três primeiros jogos do ano, com derrotas para Marrocos e Senegal e uma vitória sobre Guiné, permanecerá no cargo da Seleção Sub-20. Contudo, ainda não há um calendário definido para a categoria no segundo semestre deste ano.

A CBF, após oficializar o treinador interino, está trabalhando para concretizar o acordo com Carlo Ancelotti. Apesar do otimismo, ainda há questões cruciais a serem discutidas, como salário, comissão técnica, logística e local de residência do treinador italiano.