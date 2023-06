Lula fará visita a Seleção Feminina em último amistoso antes da Copa do Mundo

O presidente Lula (PT) deve fazer uma visita a Seleção Brasileira feminina neste sábado (1º), véspera do amistoso contra o Chile. A partida será o última antes da viagem da delegação à Copa do Mundo da Oceania.

No sábado, as jogadoras do Brasil farão um treino no estádio Mané Garrincha, em Brasília, palco do duelo contra o Chile. Após a atividade, a CBF espera a visita de Lula e a primeira-dama, Janja da Silva. Eles serão recepcionados pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Brasil e Chile se enfrentam no domingo (2), às 10h30. A estreia da Seleção no Mundial será no dia 24 de julho, contra o Panamá.