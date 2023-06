CBF adia pela quinta vez a data para anunciar o novo técnico da Seleção; veja as datas expiradas

Após cinco datas expiradas sem uma definição a respeito do futuro treinador da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CPF) expirou mais um prazo nesta sexta-feira (30). No entanto, sabe-se que a entidade quer o italiano Carlo Ancelotti para tomar conta da equipe brasileira. Segundo apresentador André Rizek, no programa "Seleção Sportv", a partir de junho de 2024 a CBF já contará com o atual técnico do Real Madrid.

No entanto, pendências ainda têm que serem esclarecidas. Como Ancelotti têm contrato com o time espanhol até junho de 2024, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro (seis meses antes do fim de seu vínculo com o clube). Sabendo disso, a CBF espera a indicação do técnico para fazer a transição na Seleção, até sua chegada.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em entrevista à TV Globo, na Espanha, disse no dia 13 deste mês: "Sim, sim, tivemos contatos e acho que teremos uma definição bem nítida no máximo até dia 30 desse mês [junho]. Aí então esclareceremos a todos vocês. Mas continua o nosso plano A, que é exatamente o Carlo Ancelotti, a gente espera que dê certo." Porém, o prazo expirou e nenhuma resposta foi dada.

(Divulgação / Napoli)

Prazos expirados

Primeiro prazo

Ainda durante a Copa do Mundo no Qatar em 2022, o assunto sobre a substituição de Tite repercutiu após a eliminação da Seleção para a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final. Por meio de nota, a entidade, com declarações de Ednaldo, disse que "no dia 17 de novembro, a posição oficial da CBF já havia sido informada: o anúncio do novo treinador e da comissão técnica só será feito em janeiro de 2023", o que não ocorreu.

Segundo prazo

Após seis anos e duas Copas do Mundo, Tite foi até a sede da CBF, localizada no Rio de Janeiro, para assinar a rescisão de contrato. Presente na ocasião, Ednaldo Rodrigues tratou a data Fifa de março como novo prazo e falou que não tinha desejo de colocar um técnico provisório para iniciar o ciclo para 2026.

"Pode até ser que aconteça isso [interino no primeiro momento]. Mas quero até março ter um nome definitivo. Não um provisório para ter que substituir. Será que define até 31 de janeiro? Pode ser que tenhamos. Estamos começando o trabalho a partir de agora. Mas pode ser que não tenha. E, se não tiver, não está atrasado", disse o dirigente.

Terceiro prazo

Já demostrando índicios e apreço por Ancelotti, Ednaldo Rodrigues disse no dia 25 de abril, também na CBF, que até 25 de maio teria uma posição mais forte quanto ao novo técnico. O tempo de 1 mês se deu pelos compromissos do Real Madrid na reta decisiva da Copa do Rei, de La Liga e da Champions.

"Antes de partir para um plano B, quero esgotar todas as possibilidades do plano A. Temos um compromisso com a sociedade e temos que ouvir os clamores", disse o presidente da CBF.

Quarto prazo

10 dias depois, o dirigente da entidade informou que estenderia um pouco mais o prazo pela espera Carlo Ancelotti até o dia 10 de junho, data da final da Champions League, em que o Real Madrid não participou pois foi eliminado pelo campeão Manchester City.

Naquele momento, Ednaldo revelou ainda não ter feito proposta à Ancelotti e reafirmou sua preferência. "Não que ele tenha qualquer tipo de proposta, mas acompanhamos e verificamos também se ele tinha algum tipo de vontade. Eu o tenho como plano A. Estou falando pela primeira vez de uma forma bem aberta e não adianta ficar escondendo essa preferência."

Quinto prazo

Com o fim da temporada europeia, Ednaldo Rodrigues, que esteve na Europa para a data Fifa, pôde ter mais contatos com Carlo Ancelotti. Internamente, os encontros foram considerados positivos pela CBF, que trata como próvavel a chegada do treinador para o ano que vem.

Ao chegar a Barcelona para o amistoso contra Guiné, que perdeu de 4 a 1 para o Brasil, o dirigente falou que usaria o período na Espanha e em Portugal para avançar nas tratativas e ouvir o que os atletas achavam pois eles fazem parte de todo. O prazo estipulado seria até o dia 30 de junho, quando tomaria uma decisão definitiva seria tomada.

"Na realidade, eu entendo que como até dia 30 temos a possibilidade de esse plano A e tudo o que tiver em relação a essas outras hipóteses, eu pretendo falar depois disso, porque tenho que ouvir nossos pares de diretoria. Também vou aproveitar esses jogos, aqui e em Portugal, para trocar ideia com os atletas, pois eles fazem parte de todo esse trabalho que a CBF desenvolve. A gente sempre busca ouvir todos eles dentro de uma relação bem aberta, para que eles possam opinar."

Qual será o novo prazo?

Devido os compromissos com Fifa nesta sexta e o amistoso da seleção brasileira feminina em Brasília no domingo (2), espera-se que a CBF fale sobre o assunto a respeito do novo técnico, seja ele provisório ou definitivo, na próxima semana.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)