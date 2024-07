Presidente do Paysandu confirma interesse em meia equatoriano ex-Corinthians e Atlético-MG

A janela de transferência está próxima e o Paysandu busca reforços para a sequência do Brasileiro da Série B. O Papão quer um time mais competitivo para o returno da competição nacional e tenta a contratação do meia equatoriano Cazares, ex-Atlético-MG, Corinthians-SP, Fluminense-RJ e Santos-SP. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu ao O Liberal.

Atento às negociações, o Paysandu busca reforços e um deles é o experiente meia ofensivo Juan Cazares, de 32 anos, que estava no Santos-SP. O jogador não fará mais parte do elenco santista para o restante da Série B do Brasileiro e o Paysandu possui interesse no jogador. E conversa rápida com a equipe de esporte de O Liberal, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, afirmou que o clube quer contar com o jogador para o restante da temporada e afirmou: “Temos interesse”.

Cazares possui rodagem pelo futebol brasileiro e atuou também no Equador e na Argentina, onde defendeu as camisas do River Plate, Banfield e Independiente, além de ter jogado na Ucrânia pelo Metalist. No Brasil, Cazares defendeu o Atlético-MG por quatro temporadas, além do Corinthians-SP, jogou no Fluminense-RJ e antes de fechar com o Santos, estava no América-MG.

Na atual temporada vestindo a camisa do time da Vila Belmiro, Cazares fez 14 partidas, sete delas como titular e marcou um gol pelo Peixe. Livre no mercado, o meia ofensivo possui interesse não só do Paysandu, mas de outros clubes da Série B e também equipes da Série A. Sua última partida disputada foi no dia 3 de junho, na derrota do Peixe por 2 a 1 para o Botafogo-SP, pela Série B do Brasileiro.