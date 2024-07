Paysandu é líder em lista de times que mais empataram na Série B; saiba mais

O Paysandu tem vivido momentos de altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro e, após 13 rodadas, não ocupa uma boa posição classificação, como 15º colocado, com 16 pontos. Para chegar a esta pontuação, o Papão obteve três vitórias, amargou três derrotas e acumulou sete empates.

Com o número expressivo de jogos empatados, a equipe alviceleste lidera a lista de times com mais empates na Segundona. Para completar, dos sete empates, somente dois foram como time visitante, cinco foram em jogos com mando do Papão, escancarando o baixo desempenho do time diante da torcida bicolor.

O último empate do Papão foi no último domingo (30/6), diante do Operário-PR, em casa. Abrindo o placar com um gol de pênalti de João Pedro, os bicolores não conseguiram segurar a vantagem, deixando o rival paranaense igualar o placar ao final do segundo tempo, em plena Curuzu.

Logo atrás do Paysandu em número de empates estão quatro equipes: Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense e Brusque. Cada time tem cinco empates acumulados até o momento.

O próximo desafio do Papão em busca de mais uma vitória na Série B é no próximo domingo (07/7), contra o Coritiba-PR. A partida rola a partir das 11h, o primeiro jogo matutino da equipe na temporada.