VÍDEO: Confusão com auxiliar do Operário causou expulsão do treinador do Paysandu; veja

O treinador Hélio dos Anjos foi expulso no fim da partida entre o Paysandu e o Operário-PR no último domingo (30), na Curuzu, válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na súmula do jogo, o juiz relatou uma confusão envolvendo o comandante do Bicola com um membro da comissão técnica do Fantasma que resultou na expulsão do técnico do Papão.

"Expulsei diretamente o técnico do Paysandu, o senhor Hélio Cezar Pinto dos Anjos, por agir de forma provocativa e inflamatória contra o auxiliar técnico da equipe do Operário, o senhor Rainer da Costa Oliveira, gerando um princípio de tumulto", escreveu o árbitro Savio Pereira Sampaio.

Antes do vermelho, o comandante bicolor já havia levado um cartão amarelo do juiz por "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem".

Ambos os treinadores levaram cartão vermelho (Cristino Martins / O Liberal)

Por conta da confusão, além de Hélio dos Anjos, o auxiliar do Operário também levou cartão vermelho e foi expulso. Não ficou claro o motivo da briga entre as partes, mas, na próxima partida de ambos os clubes da Série B, tanto o treinador quanto o assistente não poderão ficar no banco.

O canal do YouTube RS Live Sports flagrou o momento da confusão após o apito final da partida. Nas imagens, é possível ver o treinador Hélio dos Anjos indo para cima do auxiliar Rainer Oliveira. Alguns jogadores do Operário também ficam exaltados com o técnico, outros tentam tirar o assistente da briga. Do lado do Papão, Nicolas e outros atletas também tentam evitar o conflito.

Ainda no vídeo, é possível ver quando o árbitro levanta o cartão vermelho para os dois pivôs da confusão.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico bicolor falou sobre o cartão que levou e disse que foi por conta de questionamentos que fez à arbitragem sobre marcações dentro da partida.

"Eu fui conversar com o juiz sobre o jogo, perguntar porque ele não deu sequência a partida após o escanteio no último minuto. Ele disse que não poderia fazer isso porque o jogo tinha acabado. Não concordei, mas tudo bem. Depois, fui reclamar de dois cartões que ele poderia ter dado no jogo, mas não deu. Nesse momento, ele disse que estava questionando ele de forma técnica e me deu o cartão. Esse juiz tá na geladeira há tempos. Nesse ano, não apitou nenhum jogo de Série A e só um de Série B. Eu não me preocupo em ser expulso, mas sim com um gol tomado no final", declarou comandante do Bicola.

O jogo entre Paysandu e Operário terminou empatada em 1 a 1. Com isso, o Fantasma assumiu a terceira posição da tabela, com 23 pontos, enquanto o Papão está na 15ª colocação, com 16 pontos. A próxima partida do Papão é no domingo (7), fora de casa, contra o Coritiba-PR, no Estádio Couto Pereira, às 11h.