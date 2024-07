Paysandu lota Curuzu e tem lucro de mais R$ 300 mil em duelo contra o Operário na Série B; veja

As expectativas para o duelo entre Paysandu e Operário-PR no último domingo (30) era de Curuzu lotada. E os torcedores compareceram em peso para apoiar o time. O Papão quase atingiu a capacidade máxima no estádio na partida e lucrou mais de R$ 300 mil com a venda de ingressos.

De acordo com o Boletim Financeiro do jogo, foram vendidos 13.241 ingressos, entre meias, sócios torcedores, lote promocional e bilhetes normais. Com isso, o Bicola arrecadou R$ 466.515,00 com a venda das entradas.

Conforme o documento, o Paysandu precisou desembolsar R$ 153.537,37 para pagar as despesas do jogo. Assim, o clube bicolor somou uma renda líquida de R$ 312.977,43. Este valor é o maior arrecadado pelo Papão nesta temporada na Série B até o momento. Antes, o recorde havia sido contra o CRB-AL, quando o clube embolsou cerca de R$ 190 mil.

A adesão da torcida bicolor foi tanta que a Curuzu quase lotou. Além dos mais de 13 mil pagantes, o time distribuiu 2.166 gratuidades. No total, 15.407 torcedores estiveram presentes no jogo. Para se ter uma ideia, a capacidade do estádio é de 16.200 expectadores.

Os torcedores que foram apoiar o time na tarde do último domingo (30), viram o Papão ceder o empate para o Operário na reta final do jogo. Com isso, o Paysandu somou apenas um ponto e chegou a 16 no campeonato. A equipe se distanciou da zona de classificação e ficou mais perto do Z-4 com a 15º posição.