Executivo do Paysandu fala sobre Cassiano e diz que decisão do atacante foi uma 'surpresa'

O atacante Cassiano não deve mais ir jogar no Paysandu nesta temporada. O executivo de futebol do Papão, Ari Barros, confirmou que o jogador não acertou com o clube e deve ir para o Avaí-SC. As declarações do dirigente bicolor foram dadas para o jornalista Ronaldo Santos, do canal RS Live Sports, antes da partida da Série B entre o Papão e o Operário na Curuzu, que terminou 1 a 1.

Segundo Ari Barros, a decisão de Cassiano pegou ele e o clube de surpresa, já que as negociações estavam avançadas e o acerto com o atacante parecia questão de tempo. Contudo, o executivo bicolor relatou que, repentinamente, o atleta e os empresários passaram a não retornar mais as ligações e mensagens.

"O acerto dele com o Avaí me pegou de surpresa, com pegou todos nós, porque nós tínhamos um relacionamento muito bem ajustado, jogamos juntos e desde que surgiu essa possibilidade a gente vinha conversando diariamente, vinha conversando com os representantes e do nada ele não atendia mais", contou Ary Barros.

"Não foi por falta de projeto, de oferta. Foi uma escolha que até agora nós não entendemos o motivo. Mas, Cassiano agora é passado, vamos focar agora nas nossas convicções, naqueles atletas que vêm agora na abertura da janela para virem nos ajudar na competição que é tão longa e difícil", completou o executivo do Bicola.

Atacante jogou meia temporada pelo Bicola (Cristino Martins - O Liberal)

Cassiano jogo no Paysandu na primeira parte da temporada de 2018. Foram 30 jogos e 20 gols marcados. Natural do Rio Grande do Sul, o jogador de 35 anos deixou o clube bicolor no meio do e foi para o futebol chinês. O atacante retornou ao Brasil para defender o CSA-AL e foi jogar em Portugal. Defendeu o Boavista e o FC Vizela e depois, na Arábia Saudita, o AL-Faisaly FC. Seu último time foi o Estoril Praia, de Portugal.

Além de Ary, o treinador Hélio dos Anjos também comentou sobre a decisão de Cassiano. Segundo o técnico, as negociações com o jogador foram afetadas por conta de uma quantia no valor de 100 mil euros (quase R$ 600 mil na cotação) que o clube teria de pagar pelo atacante.

“O Cassiano vinha conversando com a gente há três meses. Ele prometeu que viria para o Paysandu e que o negócio não teria custos para o clube. Nós fizemos de tudo que tinha para fazer, mas de uma hora para outra ‘apareceu’ uma quantia de 100 mil euros para trazer ele. Dizem que ele tá acertado com o Avaí, mas eu não acredito, porque o Avaí não tem esse dinheiro”, revelou o técnico.

Apesar da negociação frustrada, o Paysandu deve anunciar reforços até o fechamento da janela do meio da temporada para o restante da Série B.