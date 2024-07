Guilherme dos Anjos vê Paysandu superior contra o Ceará: 'Vão respeitar mais o nosso time'

Na coletiva pós-jogo, Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Paysandu, aprovou o desempenho da equipe, que conquistou a segunda vitória nesta Série B. O comandante falou sobre quesitos individuais e deixou claro que ainda é preciso fazer ajustes, sobretudo na saída de bola, que voltou a incomodar os bicolores.

"Foi um dia especial, porque conseguir uma vitória nessas condições, num dia muito legal, é sempre muito gostoso vivenciar emoções dessa natureza. Enquanto grupo, estamos muito coesos, conscientes do que precisamos fazer, evoluindo a cada jogo no campeonato", destacou o comandante, que comemorou 35 anos nesta sexta-feira (13) e viu uma melhora não apenas física em seus comandados.

"Acho que o primeiro aspecto a corroborar é que este foi um jogo divisor de águas com forte critério psicológico. Todos nós tínhamos a noção da necessidade de aumentar as vitórias. Deixamos a desejar em outras partidas, mesmo saindo na frente no placar. Psicologicamente, estava pesado, mesmo estando há um ano invicto em casa. Essa questão foi crucial. Estávamos nos cobrando muito por esse resultado", conta.

Em relação às estreias, Guilherme parabenizou Cazares e Bóia, que, mesmo sem total ritmo de jogo, puderam ajudar o time, especialmente o meia, que entrou em campo e colocou Nicolas na cara do gol para abrir o placar.

"Estrear dois jogadores ao mesmo tempo não é muito o perfil do nosso time. Temos que dar tempo ao tempo. Cazares é tarimbado, vinha jogando, esteve bastante em campo. É um jogador com minutagem. Diferente do Bóia, que tem uma condição física muito boa, mas ainda não dava para entrar de cara. Foi uma entrada muito consistente que vai nos ajudar. Já o Nicolas, vocês viram", observa.

"Chegou uma bola. É a realidade. Coletivamente, o Nicolas está fazendo um grande jogo. No jogo passado, eu falei que iríamos ver algo diferente do Paysandu nos próximos 10 jogos, pois estamos enxergando o crescimento naturalmente", completa, sem esconder os erros que precisam de ajustes.

"O maior problema da segunda bola é trabalhar muito de primeira. A disputa com o adversário era sempre de primeira. A gente acabou ganhando muita possibilidade na segunda bola, como o Vilela, que trabalhou muito a bola de primeira, e o João. Aí eles entraram e roubaram a bola. Evoluímos muito na saída de bola pela esquerda. Tivemos mais jogo com o Lucas", encerra.